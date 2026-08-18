FTSE Russell tarafından yayımlanan açıklamada, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 15 Haziran'dan itibaren yeni metodolojiye göre fiili dolaşım oranlarını açıklamaya başladığı hatırlatıldı.

Yeni sistemde, belirli fon yapıları üzerinden tutulan payların stratejik hissedarlara atfedilebildiği durumlarda fiili dolaşım dışında tutulması sebebiyle, MKK verilerinin FTSE Russell’ın kendi hesaplamalarının altında kaldığı vurgulandı.

Kurum, MKK’nın kısıtlı fon paylarına ilişkin yeterli detay sunamaması nedeniyle verilerin kendi metodolojisiyle uyumlaştırılamadığını belirterek Borsa İstanbul ve SPK ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Kararın, Eylül 2026 endeks gözden geçirmesinde uygulanacağı bildirildi.

HANGİ İŞLEMLER ERTELENDİ, HANGİLERİ DEVAM EDECEK?

Eylül 2026 gözden geçirmesinde geçerli olacak yeni karar doğrultusunda uygulanacak ve ertelenecek adımlar şu şekilde sıralandı:

• Ertelenecek İşlemler: Türk hisselerine yönelik yeni endeks eklemeleri (halka arzlar dâhil), fiili dolaşım oranındaki artışlar ve hisselerin Large, Mid, Small ve Micro Cap segmentleri arasındaki geçişleri uygulanmayacak.

• Devam Edecek İşlemler: Kriterleri karşılamayan hisselerin endekslerden çıkarılması ve kurallar dâhilinde fiili dolaşım oranlarında yaşanan düşüşlerin endekse yansıtılması işlemlerine devam edilecek.

YENİ DEĞERLENDİRME ARALIK ÖNCESİ AÇIKLANACAK

MKK verilerini detaylıca incelemek ve Türkiye'deki piyasa otoriteleriyle yürütülen ortak çalışmaları tamamlamak için ek süreye ihtiyaç duyduğunu belirten FTSE Russell, Türk hisselerine ilişkin nihai değerlendirmesini Aralık 2026 endeks gözden geçirmesi öncesinde kamuoyuyla paylaşacak.

FTSE RUSSELL KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

Bu karar, Türkiye piyasaları ve Borsa İstanbul yatırımcıları açısından birkaç temel nedenden dolayı kritik önem taşıyor:

• Yabancı Sermaye Akışına Geçici Fren: FTSE Russell, uluslararası kurumsal fonların ve portföy yöneticilerinin yatırım yaparken referans aldığı en büyük endeks sağlayıcılarından biridir. Yeni hisse eklemelerinin ve fiili dolaşım oranı artışlarının ertelenmesi, bu endeksleri takip eden yabancı pasif fonların (ETF) ilgili Türk hisselerine yapacağı potansiyel taze para girişini kısa vadede dondurur.

• Yeni Halka Arz Edilen Şirketlere Yabancı İlgisini Sınırlandırır: Kararın halka arz yoluyla borsaya yeni katılan şirketleri de kapsaması, bu şirketlerin uluslararası endekslere girerek küresel yatırımcıların radarına girmesini ertelemiş olur.

• Piyasa Şeffaflığı ve Metodoloji Uyumsuzluğu: Kararın ana gerekçesi olan MKK ile FTSE Russell arasındaki veri ve metodoloji farklılığı, uluslararası piyasalarda "şeffaflık ve veri detaylandırması" beklentisini öne çıkarır. Yabancı kurumların kendi kriterleriyle tam uyum araması, Türkiye piyasalarındaki veri altyapısı standartlarının küresel fonlar açısından ne kadar hassas izlendiğini gösterir.

• Segment Geçişlerinin Durması: Hisselerin piyasa değerine göre üst veya alt kategorilere (Large, Mid, Small Cap) geçişinin dondurulması, kurumsal yatırımcıların fon tüzükleri gereği yapmak zorunda oldukları ağırlık ayarlamalarını geciktirir.

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