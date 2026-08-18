Terörle mücadelede ya da 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanmasına rağmen mevzuat gereği malul sayılmayan güvenlik personeli ile vatandaşlara aylık bağlanmasını ve şehit ailelerinin haklarında iyileştirmeler yapılmasını öngören "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dâhil olmak üzere kritik mevzuatlarda önemli değişiklikler içeriyor.

MALUL SAYILMAYAN PERSONELE MAAŞ BAĞLANACAK

3713 sayılı Kanun’a eklenen geçici madde uyarınca görev başında çatışma, patlayıcı madde veya terör eylemleri nedeniyle yaralanan ancak derecelendirme şartlarını taşımadığı için malul sayılmayan TSK, Jandarma, Sahil Güvenlik, MİT, Emniyet personeli (erbaş ve erler dâhil) ile güvenlik korucularına aylık bağlanacak.

Adli tıp uzmanlarının yer aldığı sağlık kurulu raporuyla durumu belgelenen hak sahiplerine, başvuruları üzerine SGK tarafından 17.135 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ödeme yapılacak.

Bu gruptakiler ayrıca 1005 sayılı Kanun kapsamında gazilere sağlanan sosyal haklardan da faydalanabilecek. Başvuruların yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılması gerekiyor.

15 TEMMUZ GAZİLERİ DE KAPSAMA ALINDI

Yeni kanunla birlikte, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki eylemlerde yaralanarak malullük derecesi alamayan vatandaşlar da aynı finansal düzenlemeden faydalanacak.

Bu kişilere de 17.135 gösterge rakamı ve memur aylık katsayısı hesabı üzerinden düzenli aylık bağlanacak.

ŞEHİT ANNE VE BABALARININ PAYINDA İYİLEŞTİRME

Kanun kapsamında hayata geçirilen diğer öne çıkan maddeler ise şöyle:

• Şehit Ebeveynleri: Şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylıklardaki katsayı oranı "2 katından" "2,5 katına" yükseltilerek kapsama genişletme getirildi.

• Aylık Alt Sınırı: Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malullüğü aylığı alanların alt sınır ve gösterge rakamları artırıldı; bu kişilerin gazilere tanınan haklardan yararlanması sağlandı.

• Yaş Şartında Güncelleme: 5510 sayılı Kanun’daki bazı hak sahipleri için aranan "askerlik çağı dışına çıkma" kriteri, "55 yaşını doldurmuş olma" şartı ile değiştirildi.