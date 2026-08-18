Bugüne kadar 185 binden fazla gencin yararlandığı dev projede biriken kaynak 21,9 milyar liraya ulaşırken, 2026 yılı itibarıyla yapılan yeni düzenlemeyle gelir sınırı yükseltildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen uygulamada kredi miktarları çiftlerin yaş aralığına göre belirleniyor:

• 18-25 Yaş Aralığı: Her iki eşin de 18-25 yaş arasında olması durumunda 250 bin TL faizsiz kredi imkânı sunuluyor.

• 26-29 Yaş Aralığı: Eşlerden en az birinin 26-29 yaş grubunda yer aldığı başvurularda ise destek tutarı 200 bin TL olarak uygulanıyor.

Kredi toplamda 48 ay vade ile kullandırılırken, ilk 24 ayında (2 yıl) hiçbir geri ödeme alınmıyor. Kalan 24 aylık süreçte ise taksit ödemeleri başlıyor.

GELİR SINIRI ESNETİLDİ: 82 BİN 575 TL ÜST LİMİT

2026 yılıyla birlikte gelen en önemli değişiklik gelir kriterinde gerçekleşti.

Daha önce brüt asgari ücretin 2,3 katı olarak uygulanan gelir şartı 2,5 kata çıkarıldı. Böylece hane geliri 82 bin 575 TL’nin altında olan çiftler de projeden faydalanma hakkı kazandı.

Gelir tespitinde SGK, kamu bordrosu, ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarının tamamı dikkate alınıyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERE BORÇ SİLME İMKÂNI

Kredi kullanan çiftlere çocuk sahibi olmaları halinde çifte kolaylık sağlanıyor. 48 aylık geri ödeme süresi içerisinde ilk çocukta kredi taksitleri 12 ay erteleniyor. İkinci çocuğun dünyaya gelmesi durumunda ise kalan kredi borcunun tamamı hibe edilerek siliniyor.

E-Devlet ve ilgili dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen başvurularda onay alan çiftlerin kredi ödemeleri, evlilik eğitiminin tamamlanması ve nikâhın kıyılmasının ardından hesaplara aktarılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

• Yaş Sınırı: Başvuru sahibinin ve eşinin 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşından gün almamış (18-29 yaş arası) olması gerekiyor.

• Nikah Tarihi: Resmi nikâh gününe başvuru tarihi itibarıyla en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması şartı aranıyor.

• Eğitim Şartı: Çiftlerin Bakanlıkça sunulan evlilik öncesi ve sonrası eğitim/danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

• Gayrimenkul Kısıtı: Başvuru sahiplerinin belirtilen sınırların üzerinde taşınmaz mülkiyetine sahip olmaması şartı bulunuyor.