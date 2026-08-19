Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Tatlıpınar Enerji (TATEN) ve Selçuk Ecza Deposu (SELEC) hisselerindeki son işlemlerin detayları paylaşıldı.

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Tera Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (THF), 17 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) pay piyasasında işlemler gerçekleştirdi.

Söz konusu tarihte:

• 66.000.000 nominal pay alımı,

• 5.752.311 nominal pay satışı yapıldı.

Gerçekleştirilen bu alım-satım operasyonlarının ardından Tera Portföy’ün Tatlıpınar Enerji sermayesi içerisindeki toplam pay oranı yüzde 5,369669 seviyesine ulaştı.

SELÇUK ECZA DEPOSU (SELEC) HİSSELERİNDE EŞİK GEÇİLDİ

Benzer bir eşik aşımı da ilaç sektörünün dev oyuncularından Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) hisselerinde yaşandı. Tera Portföy bünyesindeki 5 ayrı serbest fon (DOH, T3B, TLY, TMV ve THF) üzerinden 17 Ağustos 2026 tarihinde toplam 1.780.560 nominal pay alımı yapıldı.

Bu alımla birlikte Tera Portföy'ün yönettiği fonların Selçuk Ecza Deposu sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 4,982108’den yüzde 5,268833’e yükselerek kritik yüzde 5 barajını geride bıraktı.

Mevzuat Notu: SPK’nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca bir kurucuya ait yatırım fonlarının bir ihraççının sermayesindeki payının yüzde 5 ve üzerindeki oranlara ulaşması veya bu oranların altına düşmesi durumunda KAP'a açıklama yapılması zorunluluğu bulunuyor.

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