Perakende sektörünün dev ismi BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin güçlü finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şirket, yılın ilk altı aylık döneminde net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 oranında artırarak rekor bir büyümeye imza attı.

Açıklanan finansal tablolara göre BİM’in toplam satış gelirleri, geçen yılın ilk yarısındaki 409,3 milyar TL seviyesinden yüzde 10 yükselişle 449,7 milyar TL’ye ulaştı.

ARACI KURUMLARIN GÜNCEL BIMAS HEDEF FİYAT VE TAVSİYELERİ

• Halk Yatırım: Hedef fiyatını 522,5 TL’den 565,9 TL’ye yükseltti. Tavsiyesi: "AL"

• Kuveyt Türk Yatırım: Hedef fiyatını 505 TL’den 558 TL’ye yükseltti. Tavsiyesi: "AL"

• Yapı Kredi Yatırım: Hedef fiyatını 540 TL olarak belirledi. Tavsiyesi: "AL"

• İnfo Yatırım: Hedef fiyatını 533,50 TL olarak korudu.

• Ak Yatırım: Hedef fiyatını 494 TL’den 524 TL’ye yükseltti. Tavsiyesi: "EÜG" (Endeks Üstü Getiri)

• GCM Yatırım: Hedef fiyatını 523 TL olarak belirledi.

• Şeker Yatırım: Hedef fiyatını 482,5 TL’den 496 TL’ye yükseltti. Tavsiyesi: "AL"

• Alnus Yatırım: Hedef fiyatını 484,07 TL’den 490,31 TL’ye yükseltti. Tavsiyesi: "AL"

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