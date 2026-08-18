Düzenleme; kargo hasarlarındaki tazminat yükümlülüklerinden arama motorlarındaki reklam kısıtlamalarına, veri taşınabilirliğinden sosyal projelere yönelik reklam bütçesi muafiyetlerine kadar pek çok kritik yenilik getiriyor.

Düzenlemeyle kargo hasarlarına tazminat zorunluluğu gelirken, hazırlanan taslağa göre e-ticaret teslimatlarında ve iade süreçlerinde yaşanan kayıp, kırılma veya hasar gibi mağduriyetlerin sorumluluk matrisi sözleşmelerde açıkça belirtilmek zorunda olacak.

Pazar yerleri, satıcı ile kargo şirketi arasında aracılık yapıyorsa, olası zararlar için tazminat sürecini net bir şekilde yürütmekle yükümlü tutulacak. Sözleşme şartlarına uymayan platformların uygulamaları "haksız ticari uygulama" sayılarak yaptırıma tabi tutulacak.

ARAMA MOTORLARINDA TESCİLLİ MARKA KULLANIMINA FREN

Arama motorlarında yaşanan haksız rekabetin önüne geçilmesi için marka kullanımına sıkı kurallar getiriliyor:

• Tescilli markalar, hak sahibinden izin alınmaksızın başka bir işletme tarafından pazarlama veya reklam çalışmalarında anahtar kelime olarak kullanılamayacak.

• İhlalin devam etmesi halinde Ticaret Bakanlığı, ilgili arama motoruna bildirimde bulunarak reklamın durdurulmasını veya erişimin engellenmesini talep edebilecek.

SATICI VERİLERİ ÜCRETSİZ TAŞINABİLECEK

Küçük işletmelerin tek bir pazar yerine bağımlılığını azaltmayı hedefleyen teknik altyapı düzenlemesiyle; orta, büyük ve çok büyük ölçekli pazar yerleri, satıcının talebi üzerine ürün görsellerini, satış ve iade geçmişini, ürün açıklamalarını ve müşteri yorumlarını başka bir platforma ücretsiz olarak aktarmakla yükümlü kılınacak.

Bu sayede tüketiciler, satıcının performans geçmişini yeni platformlarda da görebilecek.

SOSYAL PROJELERE REKLAM BÜTÇESİ ESNEKLİĞİ

Taslakta olağanüstü durumlar ve kamu yararı gözeten projeler için reklam harcamaları kısıtlamasına esneklik tanındı.

Deprem, sel veya yangın gibi afet dönemlerinde ya da dezavantajlı gruplara yönelik yürütülen indirim ve tanıtım harcamalarının yüzde 5’e kadar olan kısmı, Bakanlık onayıyla reklam bütçesi sınırlamalarından muaf tutulabilecek.