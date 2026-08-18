Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere gerçekleştirdiği artırımla birlikte:

• Mevcut 636.584.078 TL olan çıkarılmış sermaye, 3.182.920.390 TL nominal tutarda bedelsiz pay ihracıyla 3.819.504.468 TL’ye yükseltilecek.

• Sermaye artırımı kapsamında yatırımcılara herhangi bir maliyet yüklenmeksizin yüzde 500 oranında bedelsiz pay dağıtımı yapılacak.

BÖLÜNME SONRASI TEORİK FİYAT: 15,175 TL

Sermaye artırımı öncesinde son kapanışını 91,05 TL seviyesinden gerçekleştiren AKFIS paylarında, yüzde 500 bedelsiz bölünme sonrası düzeltilmiş teorik fiyat 15,175 TL olarak hesaplandı.

BEDELSİZ SÜREÇ TAKVİMİ

• Hak Kullanım Başlangıç Tarihi: 18 Ağustos 2026

• Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2026

• Hesaplara Geçiş / Ödeme Tarihi: 20 Ağustos 2026

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