Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT), 2026 yılının ikinci çeyreğine (2026/6) ilişkin özet finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna sundu.

Finansal tablolara göre Mega Metal, 1 Ocak - 30 Haziran 2026 kapsayan 6 aylık dönemde toplam 605.016.790 TL net kâr elde etti.

Geçen yılın aynı döneminde 883.492.388 TL net kâr açıklayan şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 32 oranında geriledi. Şirketin yalnızca ikinci çeyreğe ait net kârı ise 123.915.596 TL olarak gerçekleşti.

HASILAT VE ESAS FAALİYET KÂRINDA SERT YÜKSELİŞ

Net kârdaki düşüşe karşın şirketin operasyonel performansı güçlü seyrini sürdürdü.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Mega Metal’in hasılatı yüzde 63 artış kaydederken, operasyonel gücün ana göstergesi olan esas faaliyet kârı yüzde 109 oranında yükseldi.

Özet Finansal Veriler (2026/6)



• Net Kâr (6 Aylık): 605,01 milyon TL (Yıllık yüzde 32 azalış)

• Çeyreklik Net Kâr (2Ç26): 123,91 milyon TL

• Hasılat Değişimi: Yüzde 63 artış

• Esas Faaliyet Kârı Değişimi: Yüzde 109 artış

• Özkaynak Değişimi (Çeyreklik): Yüzde 9 artış

Şirket, bilançonun güçlenmesine paralel olarak çeyreklik dönemde özkaynaklarını da yüzde 9 oranında artırmayı başardı.

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