Gıda perakendeciliğinin güçlü oyuncularından Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM), 2026 yılının ikinci çeyreğine (2026/6) ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şirket, satış gelirlerini ve operasyonel kârlılığını yükseltip borçluluk tablosunu iyileştirse de dönem sonunu net zarar artışıyla kapattı.

FAVÖK YÜZDE 53 YÜKSELDİ, SATIŞLAR 167,7 MİLYAR TL OLDU

Finansal raporlara göre ŞOK Marketler'in toplam satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış göstererek 167,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şirketin brüt kârı da aynı paralellikte yüzde 7 büyüyerek 32,4 milyar TL olarak kaydedildi.

Operasyonel tarafta daha belirgin bir sıçrama yaşandı; şirketin FAVÖK’ü (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) yüzde 53 gibi güçlü bir artışla 921,7 milyon TL’den 1,4 milyar TL’ye fırladı.

Net parasal pozisyon kazançları ise yüzde 10 artışla 9,65 milyar TL'ye tırmandı. Bu olumlu operasyonel verilere karşın, şirketin net dönem zararı geçen yılın aynı dönemindeki 954,8 milyon TL seviyesinden yüzde 42 büyüyerek 1,35 milyar TL'ye çıktı.

ÖZET FİNANSAL VERİLER (2026/6)

• Net Satışlar: 167,77 Milyar TL (yüzde 7 artış)

• Brüt Kâr: 32,46 Milyar TL (yüzde 7 artış)

• FAVÖK: 1,40 Milyar TL (yüzde 53 artış)

• Net Dönem Zararı: -1,35 Milyar TL (yüzde 42 zarar artışı)

NET BORÇ ERİDİ, ŞİRKET NET NAKİT POZİSYONUNA GEÇTİ

Bilançodaki en radikal değişim borçluluk kaleminde yaşandı. 2026’nın ilk çeyreğinde (2026/3) 3,72 milyar TL net borcu bulunan ŞOK Marketler, ikinci çeyrek itibarıyla borcunu tamamen eriterek 397,6 milyon TL net nakit pozisyonuna geçti.

Aynı dönemde şirketin toplam varlıkları yatay bir seyirle 124,1 milyar TL olurken, özkaynaklar yüzde 2 sınırlı bir gerilemeyle 40,04 milyar TL olarak gerçekleşti.

PİYASA DEĞERİ VE ÇARPANLAR

17 Ağustos 2026 kapanışında 52,20 TL seviyesinden işlem gören SOKM hisselerinin piyasa değeri 31,0 milyar TL olarak hesaplandı.

Net zarar açıklanması sebebiyle F/K oranı hesaplanamazken (N/A), hissenin PD/DD oranı 0,77 ve FD/FAVÖK oranı 3,17 seviyesinde gerçekleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.