Açıklanan verilere göre Migros, 2026 yılının ilk 6 ayında 1.010.950.000 TL net kâr elde etti.

Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 1.745.354.000 TL net kâr açıklamıştı.

Yılın ilk yarısında konsolide satış gelirleri ise 241,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şirketin çeyreklik performansı incelendiğinde, 2026'nın ikinci çeyreğinde kaydedilen 698,99 milyon TL net zarar dikkat çekti.

Matriks anketinde piyasanın medyan beklentisi ikinci çeyrekte 408,84 milyon TL net kâr yönündeyken, şirketin zarar açıklaması 6 aylık toplam kârlılığın geçen yılın altında kalmasında ana etken oldu.

ARACI KURUMLARIN MGROS HEDEF FİYAT VE TAVSİYELERİ

Bilanço sonuçlarının ardından 8 farklı aracı kurum Migros için hedef fiyat beklentilerini ve yatırım tavsiyelerini sıraladı:

• Alnus Yatırım: Hedef fiyatını 879,04 TL'den 831,74 TL'ye düşürdü. Tavsiye: AL

• Ak Yatırım: 917,00 TL hedef fiyat açıkladı. Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

• Vakıf Yatırım: Hedef fiyatını 935,00 TL'den 911,00 TL'ye düşürdü. Tavsiye: AL

• Deniz Yatırım: 946,44 TL olan hedef fiyatını korudu. Tavsiye: AL

• Yapı Kredi Yatırım: 950,00 TL olan hedef fiyatını korudu. Tavsiye: AL

• İnfo Yatırım: Hedef fiyatını 1.033,00 TL'den 963,00 TL'ye düşürdü. Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

• Gedik Yatırım: 980,00 TL hedef fiyat açıkladı. Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

• İş Yatırım: 1.057,19 TL olan hedef fiyatını korudu. Tavsiye: AL

KURUMLAR ARASINDAKİ HEDEF FİYAT MAKASI YÜZDE 27,11

Açıklanan yeni raporda en muhafazakâr beklenti 831,74 TL ile Alnus Yatırım'dan gelirken, en yüksek hedef fiyat 1.057,19 TL ile İş Yatırım tarafından korundu. Kurumların sunduğu en yüksek ve en düşük hedef fiyatlar arasındaki fark 225,45 TL (yüzde 27,11) oldu.

İkinci çeyrekteki zararın etkisiyle İnfo Yatırım (1.033 TL'den 963 TL'ye), Vakıf Yatırım (935 TL'den 911 TL'ye) ve Alnus Yatırım (879,04 TL'den 831,74 TL'ye) hedef fiyatlarında aşağı yönlü revizyona gitti.

Buna karşın İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Deniz Yatırım mevcut hedef fiyatlarını korurken; kurumların tamamı hisse için "AL" veya "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesini sürdürdü.

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