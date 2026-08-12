Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı bültenle Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin (DERHL) bedelsiz sermaye artırımına onay vermişti.

Buna göre şirketin 197 milyon 281 bin 323 TL olan mevcut sermayesinin, 791 milyon 897 bin 760 TL artırılarak 989 milyon 179 bin 83 TL'ye çıkarılmasına karar verilmişti.

BEDELSİZ ORANI YÜZDE 401,40

DERHL'nin bedelsiz sermaye artırımında yüzde 401,40533 oranında bedelsiz pay dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bedelsiz pay alma hakkı kullanımının başlangıç tarihi ise 10 Ağustos 2026 olarak belirlenmişti.

MKK'nın son açıklamasına göre, 10 Ağustos'ta başlayan bedelsiz sermaye artırımında kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları, ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 12 Ağustos 2026 tarihinde alacak kaydedildi.

DERHL'NİN SERMAYESİ 989 MİLYON TL'YE ÇIKACAK

Şirketin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin temel bilgiler şöyle:

Kalem Tutar

Mevcut sermaye 197.281.323 TL

Bedelsiz artırım tutarı 791.897.760 TL

Ulaşılacak sermaye 989.179.083 TL

Bedelsiz oranı %401,40533

HAK KULLANIM BAŞLANGICI 10 AĞUSTOS 2026

Böylece DERHL'nin sermayesi yaklaşık 5 katına çıkarak 989,2 milyon TL seviyesine ulaşacak.

MKK'nın açıklamasıyla birlikte şirketin bedelsiz sermaye artırımında pay sahiplerinin hesaplarına aktarım işlemi de tamamlanmış oldu.

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