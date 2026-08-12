BIST100 endeksi yazım sırasında yüzde 0,97’lik yükselişle 13838 puandan işlem gördü. TSİ 12.00 itibarıyla bazı hisseler yüzde 10’a yaklaşan yükseliş kaydederken, bazı hisselerde ise sert satışlar görüldü.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Gün ortasında en fazla yükselen hisselerin başında KARÇL geldi. Hisse yüzde 9,95 artışla 67,40 TL’ye yükseldi.

KARÇL’nin ardından SONME yüzde 9,94 yükselişle 136,10 TL’ye, YBTAS yüzde 9,93 artışla 16,38 TL’ye çıktı.

Listenin devamında CRFSA yüzde 9,92 yükselişle 279,75 TL’den, IMASM ise yüzde 9,73 artışla 2,82 TL’den işlem gördü.

YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Değişim KARÇL 67,40 TL %9,95 SONME 136,10 TL %9,94 YBTAS 16,38 TL %9,93 CRFSA 279,75 TL %9,92 IMASM 2,82 TL %9,73

DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Değişim BARMA 10,83 TL %-9,98 HEDEF 195,00 TL %-9,97 AEFES 19,22 TL %-8,56 MGROS 577,50 TL %-8,33 GOZDE 24,04 TL %-7,96

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