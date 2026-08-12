Borsa İstanbul’da gün ortasında hisse bazlı hareketlilik öne çıktı. İşte yükselen ve düşen hisseler...
BIST100 endeksi yazım sırasında yüzde 0,97’lik yükselişle 13838 puandan işlem gördü. TSİ 12.00 itibarıyla bazı hisseler yüzde 10’a yaklaşan yükseliş kaydederken, bazı hisselerde ise sert satışlar görüldü.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Gün ortasında en fazla yükselen hisselerin başında KARÇL geldi. Hisse yüzde 9,95 artışla 67,40 TL’ye yükseldi.
KARÇL’nin ardından SONME yüzde 9,94 yükselişle 136,10 TL’ye, YBTAS yüzde 9,93 artışla 16,38 TL’ye çıktı.
Listenin devamında CRFSA yüzde 9,92 yükselişle 279,75 TL’den, IMASM ise yüzde 9,73 artışla 2,82 TL’den işlem gördü.
YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son fiyat
|Değişim
|KARÇL
|67,40 TL
|%9,95
|SONME
|136,10 TL
|%9,94
|YBTAS
|16,38 TL
|%9,93
|CRFSA
|279,75 TL
|%9,92
|IMASM
|2,82 TL
|%9,73
DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son fiyat
|Değişim
|BARMA
|10,83 TL
|%-9,98
|HEDEF
|195,00 TL
|%-9,97
|AEFES
|19,22 TL
|%-8,56
|MGROS
|577,50 TL
|%-8,33
|GOZDE
|24,04 TL
|%-7,96
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.