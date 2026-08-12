12 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) ve ABD’de yerleşik bağlı ortaklığı CW Energy USA, Inc., ABD pazarındaki satış, pazarlama, tanıtım ve iş geliştirme faaliyetlerini doğrudan yürütmek amacıyla New Jersey’de bir showroom kiralama sözleşmesine imza attı.

ABD PAZARINDA "CW ENERJİ PLUS" BAYİLİK DÖNEMİ

Faaliyete geçirilecek showroomun ürünlerin doğrudan tanıtılması, müşteri portföyünün genişletilmesi ve doğrudan ticari temasların kurulması amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Bu hamle, CW Enerji'nin ABD'de "CW Enerji Plus" bayilik ağını kurgulama sürecinin ilk somut aşamasını oluşturuyor.

Şirket, ABD pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla 2023 yılında Texas merkezli bağlı ortaklığı CW Energy USA, Inc.'i kurmuş ve zaman içinde New Jersey, Texas, California, Houston ve Georgia limanları başta olmak üzere bölgeye aktif ihracata başlamıştı.

Mayıs 2023'te ABD'ye ilk panel satışını, Kasım 2025'te ise ilk hücre ihracatını gerçekleştiren CW Enerji, New Jersey showroomu ile Amerika pazarındaki doğrudan satış ağını ve marka gücünü artırmayı hedefliyor.

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