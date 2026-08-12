İstanbul'da olası deprem riskine karşı konutunu dönüştürmeyi planlayan vatandaşlar için takvim sıkışıyor.

Devlet destekli kentsel dönüşüm hamlesi kapsamında sunulan finansman imkanlarından yararlanmak isteyen mülk sahiplerinin önünde yaklaşık 5 aylık bir başvuru ve işlem süreci kaldı.

Ağustos ayı itibarıyla kritik döneme girilirken, uzmanlar riskli yapı tespiti ve dönüşüm kararlarının geciktirilmemesi konusunda uyarıyor.

KONUT BAŞINA 1 MİLYON 875 BİN TL FİNANSMAN DESTEĞİ

Bina bazlı bireysel dönüşümleri hedefleyen model kapsamında hak sahiplerine sağlanan toplam destek tutarı 1,875 milyon TL'ye ulaşıyor.

Konut Dönüşüm Destek Paketinin Detayları:

• Hibe Desteği: 875.000 TL

• Uygun Koşullu Kredi: 875.000 TL

• Taşınma Yardımı: 125.000 TL

İş Yerleri İçin Sağlanan Destek:

• Hibe Desteği: 437.500 TL

• Uygun Koşullu Kredi: 437.500 TL

• Taşınma Yardımı: 125.000 TL

SİTELER VE BÜYÜK ALANLAR İÇİN TOKİ VE EMLAK KONUT DEVREDE

Site ve benzeri büyük ölçekli alan bazlı kentsel dönüşüm projelerinde ise süreç TOKİ veya Emlak Konut GYO güvencesiyle yürütülebiliyor.

Bu dönüşüm modelinde hak sahiplerine 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği doğrudan sağlanıyor. Sağlanan hibe miktarı toplam inşaat/yapım maliyetinden düşülüyor; geriye kalan tutar ise hak sahiplerine uzun vadeli ve uygun taksit seçenekleriyle borçlandırılıyor.

VERGİ VE HARÇ MUAFİYETLERİ EK AVANTAJ SAĞLIYOR

"Yarısı Bizden" kampanyasından faydalanan hak sahipleri, yalnızca nakdi hibe ve krediyle sınırlı kalmıyor. Kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamındaki ek teşvikler de devreye giriyor:

• Tapu harçları, ruhsat ve iskan harçları ile belediye bedellerinde indirim ve muafiyetler uygulanıyor.

• Şartları taşıyan hak sahipleri için kira yardımı, tahliye desteği ve alternatif kentsel dönüşüm finansman paketleri de bir arada sunuluyor.

31 Aralık 2026'da kapılarını kapatacak olan kampanya için hak sahiplerinin dönüşüm sözleşmeleri ve resmi süreçlerini 5 aylık bu kritik zaman diliminde tamamlaması gerekiyor.