Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağında kalırken, RBC Capital Markets'ın 2027 yılına ilişkin altın tahminleri dikkat çekti.

RBC Capital Markets, altın fiyatlarındaki dalgalı sürecin devam ettiği dönemde üç farklı senaryo ortaya koydu. Bankanın iyimser senaryosuna göre ons altın, 2027 yılında ortalama 5.296 dolar seviyesine ulaşabilir. Baz senaryoda ise yıllık ortalama fiyatın 4.225 dolar olması bekleniyor.

RBC'NİN İYİMSER SENARYOSU

RBC'nin yüksek fiyat senaryosu, ons altının 2027 yılında 5.000 dolar seviyesinin üzerinde kalabileceğine işaret ediyor.

Dönem Ons altın tahmini 2027 1. çeyrek 5.249 dolar 2027 2. çeyrek 5.297 dolar 2027 3. çeyrek 5.321 dolar 2027 4. çeyrek 5.318 dolar 2027 ortalaması 5.296 dolar

RBC 2026 İÇİN NE BEKLİYOR?

RBC, 2026 yılında ons altının ortalama 4.577 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.

Bankanın 2026'nın üçüncü çeyreği için tahmini 4.558 dolar, dördüncü çeyreği için ise 4.370 dolar seviyesinde bulunuyor.

2027 yılı baz senaryosunda ise ortalama ons altın fiyatının 4.225 dolar olması bekleniyor.

Bu tahmin, altının mevcut yüksek seviyelerini koruyabileceği ancak yılın başlarında görülen sert yükselişleri aynı hızla sürdüremeyebileceği anlamına geliyor.

KÖTÜMSER SENARYODA 3.661 DOLAR

RBC'nin üçüncü senaryosu ise altın yatırımcıları açısından daha sert bir tablo ortaya koyuyor.

Dönem Ons altın tahmini 2027 1. çeyrek 3.500 dolar 2027 2. çeyrek 3.686 dolar 2027 3. çeyrek 3.729 dolar 2027 4. çeyrek 3.757 dolar

GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Ons altın şu anda 4.419 dolar, gram altın ise 6.786 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons altının RBC'nin 2027 ilk çeyrek tahmini olan 5.249 dolara yükselmesi, mevcut 4.419 dolarlık seviyeye göre yaklaşık yüzde 18,78'lik yükseliş anlamına geliyor.

Aynı orandaki yükselişin gram altına yansıması halinde, 6.786 TL olan gram altının yaklaşık 8.061 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.

Diğer taraftan RBC'nin kötümser senaryosundaki 3.500 dolarlık ons altın fiyatı, mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 20,82'lik düşüş anlamına geliyor. Aynı oranda düşüş varsayımında gram altının yaklaşık 5.373 TL'ye gerileyebileceği hesaplanıyor.

ALTIN PİYASASINDA ARZ FAZLASI BEKLENİYOR

RBC'nin tahminlerinde fiziki altın piyasasındaki arz-talep dengesi de önemli bir yer tutuyor.

Banka, altın piyasasındaki arz fazlasının önümüzdeki dönemde artacağını öngörüyor. Buna göre 2026 yılında 301 ton olması beklenen arz fazlasının, 2027'de 589 tona yükselmesi bekleniyor.

Toplam altın talebinin ise 2026'daki 5.104 tondan 2027'de 4.728 tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

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