Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu seçici kredi politikasını sürdüren Ziraat Bankası; tarım, sanayi, ihracat ve istihdam odaklı büyüme stratejisini 2026'nın ilk altı ayında da korudu.

Banka, yılın ilk yarısını müşteri odaklı bilanço yapısı ve dijitalleşme yatırımlarıyla güçlü bir performansla tamamladı.

TOPLAM KREDİ HACMİ 7 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Sıkı parasal koşulların ve yükselen fonlama maliyetlerinin etkili olduğu bu dönemde Ziraat Bankası, finansman desteğini artırmaya devam etti:

• Toplam Kredi Büyüklüğü: Nakdi krediler 4,9 trilyon TL, gayri nakdi krediler ise 2 trilyon TL olmak üzere toplam kredi hacmi yaklaşık 7 trilyon TL seviyesine ulaştı.

• TL Kredilerin Payı: Makroihtiyati tedbirlerle uyumlu olarak toplam krediler içindeki TL payı yüzde 66 olarak gerçekleşti.

• Takip Oranı: Etkin risk yönetimi sayesinde takipteki alacaklar oranı yüzde 1,9 ile sektör ortalamasının oldukça altında tutuldu.

• Mevduat: Bankanın ana fonlama kaynağını 5,7 trilyon TL'yi aşan tabana yaygın mevduat oluşturdu.

TARIM KREDİLERİNDE 1 TRİLYON TL EŞİĞİ AŞILDI

Kuruluş misyonu doğrultusunda kırsal kalkınmayı ve ulusal gıda arz güvenliğini destekleyen Banka, kadın ve genç çiftçilere yönelik finansman çözümlerini çeşitlendirdi.

Bu kapsamda Ziraat Bankası'nın tarım sektörüne sağladığı kredi hacmi 2026'nın ilk yarısı itibarıyla 1 trilyon TL seviyesine ulaştı.

Ayrıca dijital bankacılık alanındaki altyapı yatırımlarını sürdüren kurum, aktif mobil bankacılık müşteri sayısını 26 milyona çıkardı.

KÜRESEL AĞA YENİ HALKA: ARNAVUTLUK TİRAN ŞUBESİ AÇILDI

Uluslararası pazarlardaki etkinliğini artıran Ziraat Finans Grubu, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da açılan yeni şubesiyle küresel coğrafi varlığını 21 ülkeye yükseltti.

145 ülkede 1800'e yakın muhabir banka ağıyla hizmet veren banka; Orta Koridor ve BRICS Kuşağı dâhil 12 küresel ticaret koridorunun tamamında yüzde 20'yi aşan dış ticaret pazar payı elde etti ve Türkiye ihracatının yüzde 25’ine tek başına aracılık sağladı.