Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. yönetimindeki fonlar 10 Ağustos 2026 tarihinde Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) paylarında hem alım hem de satış yönlü yoğun bir işlem trafiği gerçekleştirdi.

İŞLEMLERİN FİNANSAL DETAYLARI

Açıklanan bildirimde yer alan işlem detayları şu şekilde gerçekleşti:

• Alış İşlemi: 9,30 TL fiyattan 98.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış yapıldı.

• Satış İşlemi: 9,30 - 10,37 TL fiyat aralığından 117.862.708 TL toplam nominal tutarlı satış gerçekleştirildi.

Net satıcılı konumda tamamlanan işlemler sonucunda, satılan pay miktarının alınan miktarı aşmasıyla birlikte Pusula Portföy'ün şirket bünyesindeki pay ve oy oranlarında gerileme yaşandı.

PAY VE OY HAKKI ORANLARI DÜŞTÜ

Gerçekleştirilen pozisyon ayarlamasının ardından Pusula Portföy fonlarının Tatlıpınar Enerji'deki mülkiyet yapısı şu şekilde güncellendi:

• Sermaye Payı Oranı: Yüzde 10,8173 seviyesinden yüzde 9,0470’e geriledi.

• Oy Hakkı Oranı: Yüzde 5,2771 seviyesinden yüzde 4,4135’e düşerek kritik yüzde 5 eşiğinin altına indi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı gereği, halka açık şirketlerde oy hakkı oranının yüzde 5 sınırının altına düşmesi, kurumsal yatırımcıların ortaklık yapısındaki bildirim yükümlülükleri açısından önem taşıyor.

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