Borsa İstanbul’da son 3 aylık ortalama işlem hacmine kıyasla belirgin şekilde yüksek hacimle işlem gören hisseler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Verilere göre bazı hisselerde günlük işlem hacmi, 3 aylık ortalamalarının oldukça üzerine çıktı.

Listede PRZMA ilk sırada yer aldı. Hissenin 3 aylık ortalama hacmi 10,29 milyon TL seviyesindeyken günlük hacmi 185,26 milyon TL'ye ulaştı. Böylece hacim, ortalamaya göre %1.700,12 arttı.

GUNDG hissesinde de dikkat çekici bir hacim hareketi görüldü. 3 aylık ortalama hacmi 132,31 milyon TL olan hissenin hacmi 2,30 milyar TL'ye yükselirken, ortalamaya göre artış %1.640,40 oldu.

CWENE ise 3 aylık ortalama 472,73 milyon TL hacme karşılık 3,81 milyar TL günlük hacimle işlem gördü. Hacimdeki artış %705,67 olarak kaydedildi.

Listenin devamında LIDER yüzde %689,90, AKSEN yüzde %673,03, FORTE yüzde %511,70 ve CUSAN yüzde %444,65 hacim artışıyla öne çıktı.

Hisse 3 aylık ort. hacim Günlük hacim Hacim değişimi PRZMA 10,29 Milyon TL 185,26 Milyon TL %1.700,12 GUNDG 132,31 Milyon TL 2,30 Milyar TL %1.640,40 CWENE 472,73 Milyon TL 3,81 Milyar TL %705,67 LIDER 68,39 Milyon TL 540,19 Milyon TL %689,90 AKSEN 308,72 Milyon TL 2,39 Milyar TL %673,03 FORTE 85,54 Milyon TL 523,27 Milyon TL %511,70 CUSAN 42,90 Milyon TL 233,63 Milyon TL %444,65

Kaynak: ForInvest

Özellikle PRZMA ve GUNDG’deki hacim artışı dikkat çekerken, CWENE ve AKSEN de yüksek işlem hacmiyle öne çıkan hisseler arasında yer aldı.

İŞLEM HACMİ NEDİR?

İşlem hacmi: Bir hisse senedinde belirli bir sürede gerçekleşen toplam alım-satım tutarını ifade eder. Hacmin yükselmesi, o hisseye ilginin ve işlem yoğunluğunun arttığını gösterebilir. Hacmin düşmesi ise işlemlerin daha sakin olduğunu gösterir.

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