Otomobil markaları Ağustos 2026 fiyat listelerini ve kampanyalarını güncelledi. Skoda'da indirim 884 bin TL'ye yaklaşırken Hyundai'de 742 bin TL'lik avantaj dikkat çekti. Toyota ve Togg yüzde 0 faizli kredi sunarken Volkswagen ve Tesla bazı modellerine zam yaptı.

SKODA'DA İNDİRİM 884 BİN TL'YE YAKLAŞTI

Skoda, ağustos ayında özellikle SUV ve elektrikli modellerinde yüksek tutarlı indirimlere yöneldi.

Fabia'nın kampanyalı başlangıç fiyatı 1 milyon 840 bin 500 TL olarak belirlenirken Scala Monte Carlo'da yaklaşık 393 bin TL, Octavia Elite'ta 388 bin TL indirim sunuldu.

En dikkat çekici avantajlardan biri Superb Sportline'da görüldü. Bu versiyonda indirim 884 bin TL'ye kadar yaklaştı. Kamiq'te 470 bin TL, Karoq'ta 604 bin TL, Kodiaq'ta ise 751 bin TL'yi aşan avantajlar bulunuyor.

Elektrikli Elroq'ta indirim 810 bin TL'ye, Enyaq ailesinde ise 295 bin TL'ye ulaşıyor.

HYUNDAI'DEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE 742 BİN TL İNDİRİM

Hyundai'nin ağustos kampanyasında en büyük avantaj elektrikli modellerde ortaya çıktı.

Makyajlı Ioniq 6'nın Advance versiyonunda 742 bin TL, Ioniq 5'in giriş versiyonunda ise 665 bin TL'yi aşan indirim uygulanıyor.

Inster'da 150 bin TL sabit indirim bulunurken i20'de avantaj 173 bin TL'ye, Bayon'da 200 bin TL'ye, Tucson'da ise yaklaşık 190 bin TL'ye ulaşıyor.

TOYOTA'DA YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİ FIRSATI

Toyota, ağustos ayında hem indirim hem de finansman seçeneklerini devreye aldı.

Corolla 1 milyon 850 bin TL, C-HR Hybrid 2 milyon 250 bin TL seviyesinden başlayan fiyatlarla sunulurken Yaris Cross Hybrid'de 460 bin TL'ye varan indirim bulunuyor.

Ticari araçlarda ise düşük peşinat seçeneği dikkat çekiyor. Proace ailesinde 10 bin TL peşinatla satın alma seçenekleri sunulurken vergi levhalı müşteriler için Proace City Passion X-Pack'te 1 milyon TL, Hilux 4x2'de ise 1,5 milyon TL için 6 ay yüzde 0 faizli finansman imkanı bulunuyor.

TOGG FİYATLARI DEĞİŞTİRMEDİ

Togg, T10X ve T10F modellerinin fiyatlarında ağustos ayında artışa gitmedi.

T10X'in başlangıç fiyatı 1 milyon 909 bin 48 TL, T10F'nin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 885 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Finansman tarafında T10X V2 için 800 bin TL'ye 12 ay, T10F V2 için 1 milyon TL'ye 12 ay, 4More çift motorlu versiyonlarda ise 1,5 milyon TL'ye 10 ay yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. 3 ay ödeme erteleme seçeneği de kampanyalar arasında yer alıyor.

KIA'DA 300 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM

Kia'nın ağustos kampanyalarında hem benzinli hem elektrikli modeller yer aldı. Picanto Cool'da 100 bin TL indirimle kampanyalı fiyat 1 milyon 335 bin TL olarak belirlenirken Stonic'te 130 bin TL, XCeed'de 65 bin TL indirim uygulanıyor.

Sportage'da indirim 300 bin TL'ye kadar çıkarken Sorento'nun 5 ve 7 koltuklu seçeneklerinde 200 bin TL avantaj bulunuyor.

Elektrikli modellerde EV3'te 50 bin TL, Niro EV'de 100 bin TL ve EV9'da 250 bin TL indirim uygulanıyor.

OPEL'DE 350 BİN TL'Yİ AŞAN İNDİRİM

Opel de ağustos ayında hibrit ve elektrikli otomobillerde indirimlere ağırlık verdi.

Corsa'nın benzinli versiyonunda 145 bin TL, hibrit seçeneğinde 304 bin TL ve Corsa Elektrik'te 300 bin TL indirim bulunuyor.

Frontera'da avantaj 351 bin TL'ye ulaşırken Mokka GSE'de 320 bin TL indirim uygulanıyor. Grandland Elektrik'in 239 kW AWD GS versiyonundaki indirim ise 348 bin TL seviyesinde.

PEUGEOT'DA YÜZDE 0,99 FAİZ DESTEĞİ

Peugeot'nun elektrikli E-208 modeli 1 milyon 999 bin 500 TL fiyatla satışa sunulurken müşterilere 340 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz veya 20 bin TL nakit indirim seçeneği veriliyor.

2008 ve E-2008'de de yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri bulunurken 408'de 250 bin TL'ye varan nakit indirim devam ediyor.

3008, E-3008, 5008 ve E-5008 modellerinde ise 1 milyon TL kredi için 6 ila 9 ay vadeli yüzde 0,99 faiz desteği sunuluyor.

VOLKSWAGEN FİYATLARINA ZAM YAPTI

İndirimlerin yanında ağustos ayında fiyat artıran markalar da oldu. Volkswagen, 2026 model yılı araçlarında ortalama yüzde 3 fiyat artışına gitti.

Zamların ardından T-Cross 2 milyon 343 bin TL, Taigo 2 milyon 230 bin TL, Golf ise 2 milyon 326 bin TL'den başlayan fiyatlarla listelendi.

Yeni T-Roc 2 milyon 838 bin TL, Tiguan 3 milyon 504 bin TL ve Tayron 3 milyon 776 bin TL'den başlıyor. Golf R'ın fiyatı 7 milyon 262 bin TL'ye, Passat ailesinin en üst versiyonu ise 7 milyon 596 bin TL'ye ulaştı.

2025 model yılı ID.4, ID.7 ve Touareg'in fiyatlarında ise değişiklik yapılmadı.

TESLA MODEL Y'NİN ÜÇ VERSİYONUNA ZAM

Tesla da ağustos ayında Model Y'nin üst versiyonlarında fiyat artışına gitti.

Giriş seviyesi arkadan çekişli standart Model Y 2 milyon 474 bin 985 TL'de sabit tutulurken diğer versiyonlarda 148 bin 800 TL ile 210 bin TL arasında zam yapıldı.

Premium Long Range RWD 3 milyon 682 bin 800 TL, Premium Long Range AWD 4 milyon 410 bin TL ve Model Y Performance AWD 4 milyon 756 bin 500 TL'ye yükseldi.

Tam Otonom Sürüş paketinin aylık 4 bin 990 TL'lik abonelik ücretinde ise değişiklik yapılmadı.

RENAULT'DA 302 BİN TL ZAM, BOREAL'DE 430 BİN TL İNDİRİM

Renault cephesinde hem zam hem indirim aynı listede yer aldı.

Rafale'de 302 bin TL, Austral'in giriş versiyonunda ise 176 bin TL fiyat artışı gerçekleşti.

Bursa'da üretilen Boreal'in Techno donanımında 430 bin TL'ye varan indirim uygulanırken Duster'ın hibrit ve 4x4 seçeneklerinde fiyatlar 55 bin TL'ye kadar geriledi.

Megane Sedan, Yeni Clio, Captur, Renault 5 E-Tech ve Megane E-Tech'in fiyatlarında ise değişiklik yapılmadı.

FIAT'TA EGEA'YA ZAM, TOPOLINO'YA İNDİRİM

Fiat, Egea Sedan, Egea Cross ve Grande Panda'da fiyat artışına giderken Topolino'da indirime gitti.

Egea Sedan'ın kampanyalı başlangıç fiyatı 15 bin TL artışla 1 milyon 384 bin 900 TL'ye, Egea Cross 70 bin TL zamla 1 milyon 850 bin 500 TL'ye çıktı.

Elektrikli Topolino ise 35 bin TL indirimle 559 bin 900 TL'ye geriledi. Fiat 500e ve Fiat 600'ün fiyatları değişmezken model bazında 50 bin TL ile 135 bin TL arasında nakit indirimler devam ediyor.

HONDA FİYATLARI SABİT TUTTU

Honda, ağustos ayında model fiyatlarında genel bir artışa gitmedi.

HR-V 1.5L Hibrit Otomatik'in Elegance versiyonu 2 milyon 389 bin TL, Advance versiyonu ise 2 milyon 670 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Jazz Crosstar 2 milyon 525 bin TL, ZR-V 4 milyon 970 bin TL, Prelude 5 milyon 600 bin TL ve CR-V 6 milyon 160 bin TL'lik başlangıç fiyatını korudu.

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(CNBC-E)