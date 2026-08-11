Bankalar, nakit promosyonların yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve üye getirme bonuslarıyla toplam ödül tutarlarını 35 bin TL seviyelerine kadar çıkardı.

Maaşını yeni bir bankaya taşımak ya da mevcut taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için banka banka güncel promosyon ve kampanya şartlarını sizin için derledik.

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON VE EK ÖDÜL KAMPANYALARI

En Yüksek Toplam Kazanç Sunan Bankalar



• Şekerbank: Maaşını 3 yıl boyunca Şekerbank’a taşıyan emeklilere, ek koşullarla birlikte 35.000 TL'ye kadar toplam ödeme ve promosyon imkanı sunuluyor.

• ING Bank: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL koşulsuz nakit promosyon veriliyor. Otomatik fatura talimatı, Turuncu Hesap kullanımı ve kart harcamaları gibi ek fırsatlarla toplam ödül tutarı 32.000 TL'ye ulaşıyor.

• Türkiye Finans: 20.000 TL ve üzeri maaş gruplarında promosyon ve ek avantajlarla toplam 32.000 TL'ye varan ödeme fırsatı tanınıyor. Ayrıca getirilen her emekli yakını için 500 TL (toplamda 5.000 TL'ye kadar) ek nakit ödül veriliyor.

• DenizBank: 12.000 TL'ye varan temel nakit promosyona ek olarak; Kredili Mevduat Hesabı (KMH), fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartlarıyla toplam kazanç 30.000 TL'ye kadar çıkartılabiliyor.

• VakıfBank: 12.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanında, Troy Emekli Kredi Kartı harcamalarına özel 9 ayda toplam 18.000 TL ek avantaj sunularak toplam fırsat 30.000 TL'ye ulaştırılıyor.

Koşulsuz / Yüksek Yalın Promosyon Verenler



• QNB: Ek ürün şartı olmaksızın en yüksek yalın nakit ödemeyi sunan bankalardan biri oldu. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere doğrudan 20.000 TL nakit promosyon yatırılıyor.

• Garanti BBVA: 15.000 TL'ye varan temel nakit promosyonun yanı sıra Bonus Kart, Avans Hesap ve sigorta kullanımı ile toplam ödül tutarı 25.000 TL'ye tamamlanıyor.

• Akbank: Maaş grubuna göre 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ödemeler, maaşın hesaba yatmasını takip eden 3 iş günü içinde peşin yapılıyor.

• Kuveyt Türk: Maaş seviyesine göre 14.000 TL'ye kadar nakit promosyon belirlerken, fatura ve kart kullanımıyla ek ödeme fırsatları ve ücretsiz dijital para transferi imkanı sağlıyor.

Kamu Bankaları (Halkbank ve Ziraat Bankası)



• Halkbank & Ziraat Bankası: SGK emeklileri için paralel bir skala uyguluyor. Maaş tutarına göre ödeme detayları:

o 0 – 9.999 TL arası maaşlar: 5.000 TL

o 10.000 – 14.999 TL arası maaşlar: 8.000 TL

o 15.000 – 19.999 TL arası maaşlar: 10.000 TL

o 20.000 TL ve üzeri maaşlar: 12.000 TL

BAŞVURU NOTU

Maaş taşıma işlemleri e-Devlet üzerinden veya ilgili bankaların mobil uygulamaları ve şubelerinden kolayca tamamlanabiliyor.

Mevcut bankasında kredi blokesi ya da aktif taahhüdü bulunan emeklilerin, cayma bedeli farkını kapatması gerekiyor.