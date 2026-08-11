Bilgisayar toplamak veya ekran kartını yenilemek isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir fiyat artışı gündemde. Nvidia RTX 50 serisi ekran kartlarının ABD fiyatlarında yükseliş hızlanırken, bazı modellerde artış yüzde 39'a ulaştı. Asus ve Gigabyte'ın 2026 yılında ikinci kez fiyat artışına gitmesiyle gözler bilgisayar donanımı pazarına çevrildi. Fiyatları yukarı taşıyan başlıca etkenler arasında DRAM ve NAND bellek tedarikinde yaşanan sıkıntılar gösteriliyor.

EKRAN KARTLARINDA İKİNCİ ZAM DALGASI

Ekran kartı pazarında yılın başında başlayan fiyat artışları yeniden hız kazandı. Asus ve Gigabyte, ocak ayındaki ilk artışın ardından 2026'da ikinci kez fiyatlarını yükseltti.

Yeni fiyatlandırma yalnızca Nvidia'nın RTX 50 serisini kapsamıyor. AMD Radeon ekran kartlarında da fiyat artışları görülüyor. Ancak Nvidia tarafındaki yükselişin şu aşamada çok daha sert olduğu belirtiliyor.

RTX 5060 TI FİYATI YÜZDE 39 ARTTI

Yeni fiyat hareketinin en çarpıcı örneklerinden biri Nvidia RTX 5060 Ti 16GB oldu.

Modelin ABD'deki medyan satış fiyatı haziran ayından bu yana yüzde 39 artarak 804,99 dolara yükseldi. Böylece RTX 5060 Ti 16GB, RTX 50 serisinde son dönemde fiyatı en hızlı yükselen modeller arasına girdi.

Piyasadaki yükseliş yalnızca bu modelle sınırlı kalmadı. Bazı ekran kartlarının güncel satış fiyatlarının, ürünlerin piyasaya çıkış fiyatlarının yaklaşık 2,5 katına kadar ulaştığı belirtiliyor.

ZAMLARIN ARKASINDA BELLEK SIKINTISI VAR

Fiyat artışlarının arkasındaki önemli nedenlerden biri DRAM ve NAND belleklerde yaşanan arz sıkıntısı olarak gösteriliyor.

Bellek tedarikindeki sorunlar üreticilerin bileşen maliyetlerini artırırken, yükselen maliyetler ekran kartlarının satış fiyatlarına yansıyor. Arz sıkıntısının devam etmesi halinde fiyatlar üzerindeki baskının da sürebileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle ekran kartı pazarında önümüzdeki dönemin yönünü yalnızca Nvidia ve AMD'nin fiyat politikaları değil, bellek ve diğer bilgisayar bileşenlerinin tedarik koşulları da belirleyecek.

AMD EKRAN KARTLARINDA ARTIŞ DAHA SINIRLI

Nvidia RTX 50 serisindeki yüzde 39'a varan yükselişe karşılık AMD Radeon RX 9000 serisindeki fiyat artışları şimdilik daha düşük seviyelerde kalıyor.

AMD ekran kartlarındaki artışların tek haneli oranlardan yüzde 10'a kadar değiştiği belirtiliyor. RX 9070 GRE gibi bazı modeller ise halen üreticinin tavsiye edilen satış fiyatından alınabiliyor.

Ancak DRAM ve NAND bellek arzındaki sıkıntıların devam etmesi halinde AMD tarafında da daha yüksek fiyat artışlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

NVIDIA'DAKİ ZAMLAR AMD'YE AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

İki üretici arasındaki fiyat artışlarının farklılaşması ekran kartı pazarındaki rekabeti de değiştirebilir.

Nvidia RTX 50 serisinin fiyatları AMD Radeon modellerinden daha hızlı yükselmeye devam ederse, Radeon ekran kartları kısa vadede oyuncular ve bilgisayar kullanıcıları için fiyat-performans açısından daha güçlü bir alternatif haline gelebilir.