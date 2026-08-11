Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, benzin fiyatlarına yeni zam geldi. 11 Ağustos 2026 itibarıyla benzine yapılan 2,08 TL'lik zammın 1,56 TL'si eşel mobil sistemi kapsamında tabelalara yansıdı. Son artışla birlikte benzinin litre fiyatı bazı illerde 72 TL sınırına yaklaşırken, motorin ise büyükşehirlerde 80 TL'nin üzerinde seyrediyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

BENZİNE 2,08 TL ZAM GELDİ

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketler ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Benzine 11 Ağustos itibarıyla 2,08 TL zam geldi. Eşel mobil sistemi kapsamında artışın 1,56 TL'lik bölümü akaryakıt fiyatlarına yansırken, yeni tarife sürücülerin akaryakıt maliyetlerini bir kez daha yukarı taşıdı.

Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 69 TL'yi, Ankara ve İzmir'de ise 70 TL'yi aştı. İzmir'de benzin 71,17 TL'ye kadar yükselirken, motorinin litre fiyatı 81,46 TL'ye ulaştı.

İSTANBUL'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

11 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda güncel akaryakıt fiyatları;

Benzin: 69,92 TL

Motorin: 80,07 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise fiyatlar şöyle;

Benzin: 69,77 TL

Motorin: 79,93 TL

LPG: 33,19 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı son zamla birlikte 70 TL'nin üzerine çıktı. Motorin ise 81 TL sınırını aşmış durumda.

Benzin: 70,89 TL

Motorin: 81,19 TL

LPG: 33,89 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

İzmir, üç büyükşehir arasında benzin ve motorin fiyatlarının en yüksek olduğu şehir olarak öne çıkıyor.

Benzin: 71,17 TL

Motorin: 81,46 TL

LPG: 33.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının oluşumunda uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile döviz kuru önemli rol oynuyor. Bunlara vergi kalemleri ve dağıtım maliyetlerinin eklenmesiyle pompa satış fiyatları ortaya çıkıyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle akaryakıt fiyatları şehirler ve dağıtım şirketleri arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.