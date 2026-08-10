Akaryakıt fiyatlarında yeni zam gündemde. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkilerken, benzin fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor. Peki benzin ne kadar, motorin litre fiyatı kaç TL, LPG ne kadar? İşte 10 Ağustos 2026 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE 1,56 TL ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 TL zam öngörülüyor. Söz konusu artışın 1,56 TL'lik bölümünün akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Beklenen zam öncesinde İstanbul'da benzinin litre fiyatı 68 TL'nin, Ankara ve İzmir'de ise 69 TL'nin üzerinde bulunuyor.

Zammın beklendiği şekilde akaryakıt tabelalarına yansıması durumunda benzin fiyatlarında salı gününden itibaren yeni seviyeler görülecek.

10 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL MOTORİN, BENZİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68,36 TL

Motorin litre fiyatı: 80,04 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68,21 TL

Motorin litre fiyatı: 79,90 TL

LPG litre fiyatı: 33,19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69,32 TL

Motorin litre fiyatı: 81,16 TL

LPG litre fiyatı: 33,89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69,62 TL

Motorin litre fiyatı: 81,44 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının oluşumunda uluslararası petrol ve ürün fiyatları, döviz kuru ve vergiler önemli rol oynuyor. Brent petrol ve döviz kurundaki değişimler rafineri fiyatlarını etkilerken, ÖTV ve KDV gibi vergiler de tüketicinin ödediği nihai fiyatın belirlenmesinde etkili oluyor.

Akaryakıt fiyatları şehirler ve dağıtım şirketleri arasında nakliye, depolama ve şirketlerin fiyat politikaları nedeniyle küçük farklılıklar gösterebiliyor.