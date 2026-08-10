Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin tasarruf finansman gelirleri yüzde 62 artışla 9,21 milyar TL'ye ulaşırken, net dönem kârında dikkat çeken bir sıçrama yaşandı. KTLEV'in net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 713 artarak 22,93 milyar TL'ye yükseldi. Net faaliyet kârındaki artış ise yüzde 706'yı buldu.

KATILIMEVİM'İN FİNANSMAN GİDERLERİ YÜZDE 67 GERİLEDİ

KTLEV'in gelirlerindeki büyümeye karşılık finansman giderlerinde belirgin bir düşüş kaydedildi.

2025 yılının ilk yarısında 131 milyon 250 bin 845 TL olan finansman giderleri, 2026 yılının aynı döneminde 43 milyon 1 bin 784 TL'ye geriledi.

Böylece Katılımevim'in finansman giderlerinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 67 azalış gerçekleşti.

Gelirlerdeki yüzde 62'lik büyümeye finansman giderlerindeki gerilemenin eşlik etmesi, şirketin ilk yarıdaki finansal sonuçlarında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

BRÜT FAALİYET KÂRI 5,38 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Katılımevim'in brüt faaliyet kârında da güçlü artış görüldü.

Şirketin 2025/6 döneminde 3 milyar 390 milyon 258 bin 505 TL olan brüt faaliyet kârı, 2026/6 döneminde 5 milyar 376 milyon 381 bin 659 TL'ye yükseldi.

Böylece brüt faaliyet kârındaki yıllık artış yüzde 59 olarak gerçekleşti.

Tasarruf finansman gelirlerindeki yüzde 62'lik artışla birlikte brüt faaliyet kârının yüzde 59 yükselmesi, şirketin ana faaliyetlerindeki büyümeyi ortaya koydu.

KTLEV'İN NET FAALİYET KÂRINDA YÜZDE 706'LIK SIÇRAMA

Katılımevim bilançosunda en yüksek artışların görüldüğü kalemlerden biri net faaliyet kârı oldu.

KTLEV'in net faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemindeki 4 milyar 138 milyon 759 bin 745 TL'den 33 milyar 352 milyon 693 bin 959 TL'ye çıktı.

Böylece net faaliyet kârındaki yıllık artış yüzde 706 olarak kaydedildi.

Şirketin çeyreklik sonuçlarında da özellikle 2026 yılının ikinci çeyreğinde net faaliyet kârındaki güçlü yükseliş öne çıktı.

KATILIMEVİM'İN NET KÂRI YÜZDE 713 ARTTI

KTLEV'in 2026 yılı ilk yarı bilançosunda en dikkat çeken gelişmelerden biri net dönem kârındaki artış oldu.

Katılımevim, 2025 yılının ilk 6 ayında 2 milyar 819 milyon 599 bin 711 TL net dönem kârı elde etmişti.

Şirketin net dönem kârı 2026 yılının aynı döneminde 22 milyar 931 milyon 341 bin 738 TL'ye ulaştı.

Böylece Katılımevim'in net kârındaki yıllık artış yüzde 713 oldu. Şirketin ilk 6 ayda elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin 8 katından fazlasına çıktı.

Çeyreklik görünümde de 2025 yılının ikinci çeyreğinden itibaren görülen yükselişin ardından 2026'nın ikinci çeyreğinde kâr artışının belirgin şekilde hızlandığı görüldü.

KATILIMEVİM'İN ÖZKAYNAKLARI YÜZDE 117 BÜYÜDÜ

Şirketin bilanço tarafında da büyüme devam etti. Katılımevim'in özkaynakları, 2026 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 117 artarak 34,36 milyar TL'ye yükseldi.

Toplam varlıklar ve tasarruf finansman alacaklarında da büyüme kaydedilirken, gelir ve kârlılık tarafındaki yüksek oranlı artışlar 2026 yılının ilk yarısındaki finansal sonuçların öne çıkan kalemlerini oluşturdu.

KTLEV'in önümüzdeki dönemde açıklayacağı finansal sonuçlarda, 2026'nın ilk yarısında görülen yüksek kârlılık seviyesinin devam edip etmeyeceği ve tasarruf finansman gelirlerindeki büyümenin seyri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.