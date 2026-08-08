CarrefourSA'nın 2026/6 döneminde satışları 43,59 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı. Brüt kâr ise yüzde 14 düşüşle 9,81 milyar TL oldu.

Şirketin FAVÖK'ü yüzde 43 gerileyerek 550,9 milyon TL'ye düşerken, net dönem zararı 3,61 milyar TL olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde net zarar 4,27 milyar TL seviyesindeydi.

Bilançonun aktif tarafında toplam varlıklar 2026'nın ilk çeyreğine göre yüzde 5 artarak 42,66 milyar TL olurken, net borç yüzde 9 yükselerek 24,38 milyar TL seviyesine çıktı. Özkaynaklar ise yüzde 55 düşüşle -4,94 milyar TL oldu.

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