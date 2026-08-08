Borsa İstanbul'da Temmuz ayı halka arzlarının 3-7 Ağustos 2026 haftasındaki performansı belli oldu. Yeni halka arzlar arasında haftayı en güçlü yükselişle tamamlayan hisse Kardemir Çelik (KARCL) olurken, Albayrak Hazır Beton (ALBTN) ve Intercity (EKIM) sert düşüşleriyle dikkat çekti.

Halka arz fiyatları ile 7 Ağustos kapanışları karşılaştırıldığında ise bazı hisselerin halka arzdan bu yana önemli primler yaptığı görüldü. İsvea Seramik (ISVEA), halka arz fiyatına göre yüzde 110,53 yükselişle listenin zirvesinde yer aldı.

HALKA ARZ HİSSELERİNİN HAFTALIK VE HALKA ARZDAN BU YANA PERFORMANSI

Hisse Halka arz fiyatı 7 Ağustos kapanışı 3-7 Ağustos haftalık değişim Halka arzdan beri QUICK 76,00 TL 76,55 TL —* %0,72 KARCL 35,00 TL 50,70 TL %31,69 %44,86 MASFN 45,68 TL 44,56 TL -%2,41 -%2,45 ALBTN 38,60 TL 25,92 TL -%14,74 -%32,85 METEN 20,00 TL 19,52 TL -%0,46 -%2,40 SARAE 70,00 TL 75,75 TL %3,34 %8,21 SSAAT 56,00 TL 40,28 TL %14,95 -%28,07 ISVEA 20,90 TL 44,00 TL %7,83 %110,53 EKIM 30,26 TL 18,21 TL -%3,65 -%39,82 GOLDA 9,20 TL 12,53 TL -%7,19 %36,20

QUICK, 6 Ağustos'ta işlem görmeye başladığı için haftalık performansı yalnızca iki işlem gününü kapsıyor. Halka arz fiyatı olan 76 TL ile 7 Ağustos kapanışı olan 76,55 TL karşılaştırıldığında halka arzdan bu yana yüzde 0,72 yükseliş hesaplanıyor.

KARCL HAFTANIN YILDIZI OLDU

31 Temmuz'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Kardemir Çelik (KARCL), 3-7 Ağustos haftasında yüzde 31,69 yükselerek halka arz hisseleri arasında haftanın en güçlü performansını sergiledi. 35 TL'den halka arz edilen hisse, haftayı 50,70 TL seviyesinden tamamladı. Böylece halka arz fiyatına göre getirisi yüzde 44,86 oldu.

Saat ve Saat (SSAAT) da haftalık yüzde 14,95 yükselişle dikkat çekti. Ancak hisse, 56 TL'lik halka arz fiyatının altında bulunuyor. 40,28 TL'lik kapanış fiyatına göre halka arzdan bu yana kayıp yüzde 28,07 seviyesinde.

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