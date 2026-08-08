ABD'den gelen zayıf istihdam verileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi, Çin'in güçlü altın alımları, gümüş piyasasındaki arz açığı ve Hürmüz Boğazı'nda gerilimin azalabileceğine yönelik sinyaller değerli metallere olan talebi destekledi.

Haftalık performansta gram gümüş yüzde 10,60, ons gümüş yüzde 10,27 yükseldi. Gram altın yüzde 7,67, ons altın ise yüzde 7,45 değer kazandı. Böylece gümüş, haftalık bazda altından daha güçlü bir performans sergiledi.

ABD İSTİHDAMINDA BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ

ABD'de temmuz ayına ilişkin istihdam verileri beklentilerin oldukça altında kaldı. Ekonomide 80 bin kişilik istihdam artışı beklenirken, 23 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Haziran ayındaki 57 bin kişilik istihdam artışı da 20 bine revize edildi. Mayıs ve haziran aylarına ilişkin toplam aşağı yönlü revizyon 103 bine ulaştı.

Zayıf istihdam görünümü, Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri değiştirirken ABD tahvil getirilerinde de düşüşe neden oldu. Faiz getirisi sağlamayan altının fırsat maliyetinin azalması, değerli metale yönelik talebi destekledi.

FED'İN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

İstihdam verilerinin ardından piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler de değişti.

CME FedWatch verilerine göre, Fed'in eylül ayında faiz artıracağına ilişkin olasılık yüzde 55'ten yüzde 40'a geriledi.

Faiz beklentilerindeki düşüşün tahvil piyasasındaki reel getirileri baskılaması, altın ve gümüş gibi faiz getirisi bulunmayan varlıkların cazibesini artırdı.

ÇİN'DEN GÜÇLÜ ALTIN TALEBİ

Çin Halk Bankası'nın verilerine göre banka, Temmuz 2026'da yaklaşık 20 ton altın satın aldı. Böylece Çin'in altın alım serisi 21'inci aya taşındı.

Temmuz ayındaki alımın Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık alım olması dikkat çekti. Altın fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen Çin'in alımlarını sürdürmesi, merkez bankalarının altına yönelik talebinin devam ettiğine işaret etti.

GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Gümüş, haftalık bazda altından daha güçlü bir performans gösterdi. Gram gümüş yüzde 10,60, ons gümüş ise yüzde 10,27 yükseldi.

Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zeka altyapısındaki büyüme gümüşe yönelik sanayi talebini artırırken, fiziksel arzın sınırlı kalması piyasadaki açığı büyütüyor.

Gümüş piyasasının üst üste beşinci yılını arz açığıyla tamamlaması beklenirken, 2026'da da arz-talep dengesizliğinin sürmesi öngörülüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YUMUŞAMA SİNYALİ

Piyasalarda değerli metalleri etkileyen bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin diplomatik temaslar oldu.

İran ve bölgedeki taraflar arasındaki görüşmelerden gelen olumlu sinyaller, gerilimin azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Bunun etkisiyle petrol fiyatlarında risk priminin gerilemesi, enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini beraberinde getirdi.

Bu durumun Fed'in para politikasına ilişkin sıkılaşma beklentilerini zayıflatması, altın ve gümüş fiyatlarına ek destek sağladı.

Kaynak: Cnbc-e

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