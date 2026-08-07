İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ons altının 2027 yılının ilk yarısında 5 bin dolara yükselebileceğini öngördü. Banka, kısa vadede aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirtirken, 4 bin dolar ve altındaki seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabileceğini ifade etti.

Fed, geçen hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakırken, UBS enflasyondaki kademeli yavaşlamanın Fed'e 2026 boyunca faizleri sabit tutma alanı sağlayacağını öngörüyor.

Banka, Fed'in faiz indirim sürecine 2027 yılında yeniden başlayacağını tahmin ederken, bu senaryoda ons altının 2027'nin ilk yarısında 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

UBS Baş Yatırım Sorumlusu Mark Haefele, ons altında 4 bin dolar ve altındaki seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından stratejik pozisyon oluşturmak için fırsat sunabileceğini belirtti.

ONS 5 BİN DOLAR OLURSA GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

UBS'nin 2027 için öngördüğü 5 bin dolarlık ons altın senaryosunun gerçekleşmesi halinde, mevcut dolar/TL kuru seviyeleri baz alındığında gram altının yaklaşık 7.600-7.700 TL bandına yükselebileceği hesaplanıyor.

Bu hesaplamaya göre gram altın, bugünkü seviyelerine kıyasla yaklaşık yüzde 17-18 oranında ek yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Ancak gram altının nihai fiyatı, ons altındaki hareketin yanı sıra dolar/TL kurundaki değişime bağlı olarak farklılık gösterebilecek.

Banka geçtiğimiz haftalarda altın fiyatlarında yükseliş beklentisini koruduğunu bildirmişti.

UBS, ons altının 4.000 doların üzerinde kalıcılık sağlayabilmesi için yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi ve çeyrek başına altın alımlarının yaklaşık 300 ton seviyesinde devam etmesi gerektiğini de bildirmişti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.