İsviçre merkezli bankacılık devi UBS tarafından yayımlanan son analizde, mevcut durgunluğa rağmen altının uzun vadeli yükseliş potansiyelini koruduğu belirtildi.

Bankaya göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarından kaçınması ve yatırımcı talebinin yeniden güç kazanması, altın fiyatlarında yeni zirvelerin önünü açabilecek iki temel unsur olarak öne çıkıyor.

YATIRIM TALEBİ ZAYIFLADI, MERKEZ BANKALARI ALIMA DEVAM ETTİ

Dünya Altın Konseyi verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde külçe ve sikke altın talebi 307 tona gerileyerek önceki iki çeyrekte görülen 400 tonun üzerindeki seviyelerin altında kaldı.

Aynı dönemde yatırım talebi de geçen yılın aynı dönemindeki 487 tondan 262 tona düştü. Bu gerilemede altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan çıkışların etkili olduğu belirtildi.

Buna karşın merkez bankaları altın alımlarını sürdürdü. İkinci çeyrekte 289 ton, yılın ilk yarısında ise toplam 345 ton altın alımı gerçekleştiren merkez bankalarının yıllık alımlarının 700 ton seviyesine ulaştığı kaydedildi.

UBS'DEN İKİ KRİTİK ŞART

UBS, ons altının 4.000 doların üzerinde kalıcılık sağlayabilmesi için yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi ve çeyrek başına altın alımlarının yaklaşık 300 ton seviyesinde devam etmesi gerektiğini belirtti.

Bankaya göre altının yönünü belirleyecek en önemli unsur ise Fed'in para politikası olacak.

Analizde, piyasaların bu yıl faiz artışı ihtimalini fiyatladığı belirtilirken, böyle bir senaryoda ons altının kısa vadede 3.850 dolar seviyesine kadar geri çekilebileceği ifade edildi.

Buna karşılık Fed'in faizleri sabit tutması ve 2027 yılının başında faiz indirimlerine başlaması halinde, reel faizlerde gerileme ve doların zayıflamasıyla birlikte altına olan talebin yeniden güçlenebileceği değerlendirildi.

UBS ayrıca enflasyon endişeleri ile merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme politikalarının da altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

UBS'NİN ONS ALTIN TAHMİNLERİ

Dönem Ons Altın Tahmini Eylül 2026 4.400 dolar 2026 yıl sonu 4.600 dolar Mart 2027 5.000 dolar Haziran 2027 5.200 dolar

Analistler, kısa vadede yaşanabilecek olası geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabileceğini belirtirken, altının kısa ve orta vadeli seyrinde Fed'in faiz kararları ve küresel yatırım talebindeki değişimin belirleyici olacağını ifade ediyor.

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