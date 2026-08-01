SASA Polyester hisselerinde 27-31 Temmuz 2026 haftasına ilişkin aracı kurum dağılımı belli oldu. İlk 5 alıcı kurumun toplam 363.633.451 lot, ilk 5 satıcı kurumun ise 243.998.220 lot işlem gerçekleştirdiği haftada, hissede 119.635.231 lot net alım oluştu. Alım tarafında HSBC açık ara ilk sırada yer alırken, satış tarafında Bank of America öne çıktı.

HSBC ALIM TARAFINDA İLK SIRADA

27-31 Temmuz haftasında SASA hissesinde en fazla net alım yapan kurum HSBC oldu. Kurum, 201.646.963 lot ile ilk 5 alımın %44,68'ini gerçekleştirirken ortalama maliyeti 2,533 TL olarak hesaplandı.

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet (TL) HSBC 201.646.963 %44,68 2,533 GLOBAL 62.441.811 %13,84 2,577 BULLS 47.390.754 %10,50 2,585 İş Yatırım 29.604.500 %6,56 2,721 Vakıf Yatırım 22.549.423 %5,00 2,410

SASA'DA EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet (TL) Bank of America -64.673.281 %14,33 2,863 Tacirler -56.400.151 %12,50 2,541 Deniz Yatırım -45.439.699 %10,07 2,509 TEB Yatırım -39.528.166 %8,76 2,495 QNB Yatırım -37.956.923 %8,41 2,602

SASA HİSSESİ HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

SASA hissesi, 27-31 Temmuz haftasını 2,47 TL seviyesinden tamamladı. Hisse, haftalık bazda yüzde 0,40 değer kaybederken, aynı dönemde 4,00 milyar TL'nin üzerinde işlem hacmi oluşturdu. Son bir yıllık performansa bakıldığında ise hissedeki değişim yüzde -11,15 olarak gerçekleşti.

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