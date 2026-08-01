Borsa İstanbul'da 27-31 Temmuz 2026 haftasında ASTOR hisselerinde aracı kurum dağılımı belli oldu. İlk 5 alıcı kurum toplam 5.840.320 lot alım gerçekleştirirken, Bank of America (BofA) tek başına 2.217.704 lot ile bu alımların yaklaşık %38'ini, toplam alımın ise %29,07'sini gerçekleştirdi.

Öte yandan ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 7.172.447 lot olurken, hissede haftalık bazda 1.332.127 lot net satış gerçekleşti.

BOFA TEK BAŞINA 2,2 MİLYON LOT ALDI

Borsa İstanbul'da 27-31 Temmuz 2026 haftasında ASTOR hisselerinde aracı kurum dağılımı belli oldu. İlk 5 alıcı kurum toplam 5.840.320 lot alım gerçekleştirirken, Bank of America (BofA) tek başına 2.217.704 lot ile bu alımların yaklaşık %38'ini, toplam alımın ise %29,07'sini gerçekleştirdi.

Öte yandan ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 7.172.447 lot olurken, hissede haftalık bazda 1.332.127 lot net satış gerçekleşti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

ASTOR hissesinden en çok alım yapan aracı kurumlar şu şekilde sıralandı;

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet Bank of America 2.217.704 %29,07 292,52 TL TEB Yatırım 1.770.778 %23,21 284,108 TL QNB Yatırım 934.630 %12,25 286,808 TL Bulls Yatırım 478.277 %6,27 293,264 TL Gedik Yatırım 438.931 %5,75 284,931 TL

EN GÜÇLÜ SATIŞ AK YATIRIM, YAPI KREDİ VE İNFO'DAN GELDİ

Hafta boyunca satış tarafında AK Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve İnfo Yatırım öne çıktı.

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet AK Yatırım 2.009.213 %26,33 289,274 TL Yapı Kredi Yatırım 1.943.357 %25,47 295,086 TL İnfo Yatırım 1.920.962 %25,18 288,262 TL Ünlü Menkul 1.027.286 %13,46 275,235 TL Ziraat Yatırım 271.629 %3,56 277,105 TL

ASTOR HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,48 değer kaybıyla tamamlarken, ASTOR hisseleri aynı dönemde yüzde 2,78 yükselişle 295,50 TL seviyesinden kapanış yaptı.

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