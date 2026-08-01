Google Haberler

ASTOR hisselerinde haftanın en büyük alıcısı BofA oldu. İlk 5 alıcının aldığı payların yaklaşık %30'unu tek başına BofA alırken, en güçlü satış AK Yatırım'dan geldi.

Borsa İstanbul'da 27-31 Temmuz 2026 haftasında ASTOR hisselerinde aracı kurum dağılımı belli oldu. İlk 5 alıcı kurum toplam 5.840.320 lot alım gerçekleştirirken, Bank of America (BofA) tek başına 2.217.704 lot ile bu alımların yaklaşık %38'ini, toplam alımın ise %29,07'sini gerçekleştirdi.

Öte yandan ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 7.172.447 lot olurken, hissede haftalık bazda 1.332.127 lot net satış gerçekleşti.

BOFA TEK BAŞINA 2,2 MİLYON LOT ALDI

Borsa İstanbul'da 27-31 Temmuz 2026 haftasında ASTOR hisselerinde aracı kurum dağılımı belli oldu. İlk 5 alıcı kurum toplam 5.840.320 lot alım gerçekleştirirken, Bank of America (BofA) tek başına 2.217.704 lot ile bu alımların yaklaşık %38'ini, toplam alımın ise %29,07'sini gerçekleştirdi.

Öte yandan ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 7.172.447 lot olurken, hissede haftalık bazda 1.332.127 lot net satış gerçekleşti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

ASTOR hissesinden en çok alım yapan aracı kurumlar şu şekilde sıralandı;

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet
Bank of America 2.217.704 %29,07 292,52 TL
TEB Yatırım 1.770.778 %23,21 284,108 TL
QNB Yatırım 934.630 %12,25 286,808 TL
Bulls Yatırım 478.277 %6,27 293,264 TL
Gedik Yatırım 438.931 %5,75 284,931 TL

EN GÜÇLÜ SATIŞ AK YATIRIM, YAPI KREDİ VE İNFO'DAN GELDİ

Hafta boyunca satış tarafında AK Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve İnfo Yatırım öne çıktı.

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet
AK Yatırım 2.009.213 %26,33 289,274 TL
Yapı Kredi Yatırım 1.943.357 %25,47 295,086 TL
İnfo Yatırım 1.920.962 %25,18 288,262 TL
Ünlü Menkul 1.027.286 %13,46 275,235 TL
Ziraat Yatırım 271.629 %3,56 277,105 TL

BofA ASTOR hisselerinin yaklaşık %30 unu kendi başına aldı!, Görsel 1

ASTOR HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,48 değer kaybıyla tamamlarken, ASTOR hisseleri aynı dönemde yüzde 2,78 yükselişle 295,50 TL seviyesinden kapanış yaptı.

BofA ASTOR hisselerinin yaklaşık %30 unu kendi başına aldı!, Görsel 2

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Toplam yükümlülük 27,9 milyar TLFenerbahçe'nin borcu açıklandı! Toplam yükümlülük 27,9 milyar TL
6 şirket karar aldı! Yatırımcılarına ödeme yapacaklar6 şirket karar aldı! Yatırımcılarına ödeme yapacaklar

Google Haberler