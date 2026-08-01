Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklanan verilere göre kulübün toplam yükümlülüğü 27 milyar 961 milyon TL olarak gerçekleşti.

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜK 17,2 MİLYAR TL

Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün mali durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Açıklamaya göre kulübün yükümlülekleri şöyle;

Kısa vadeli yükümlülükler: 17 milyar 195 milyon TL

Uzun vadeli yükümlülükler: 10 milyar 766 milyon TL

Toplam yükümlülükler: 27 milyar 961 milyon TL

MALİ TABLO ÜYELERLE PAYLAŞILDI

Açıklanan mali veriler, 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemini kapsıyor. Fenerbahçe yönetimi, kulübün güncel mali durumunu Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle paylaşırken, toplantıda finansal tabloya ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu.