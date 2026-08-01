CarrefourSA'nın sermayesinin yüzde 89,28'ini temsil eden payların devri tamamlandı. Rekabet Kurumu dahil tüm yasal onayların ardından şirket, A101'in de faaliyet gösterdiği Yeni Mağazacılık çatısı altına geçti. CarrefourSA (BIST:CRFSA) ve A101 faaliyetlerini farklı yönetim yapılarıyla, kendi marka kimliklerini koruyarak sürdürecek.

YÜZDE 89,28'LİK HİSSE DEVRİ TAMAMLANDI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA'nın sermayesinin yüzde 89,28'ini temsil eden payların devri bugün itibarıyla tamamlandı. Böylece CarrefourSA'nın ortaklık yapısında yeni bir döneme geçilmiş oldu.

A101 VE CARREFOURSA AYNI ÇATI ALTINDA

Devir işleminin ardından CarrefourSA ve A101, Yeni Mağazacılık çatısı altında faaliyet gösterecek. Ancak iki şirket, farklı yönetim yapılarıyla, ayrı segmentlerde ve kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde faaliyetlerini sürdürecek.

CEO'LUK GÖREVİNİ HATİCE EVREN ÜSTLENECEK

CarrefourSA'nın yeni dönemde büyüme odaklı bir strateji izlemesi planlanırken, şirketin CEO'luğu görevine Hatice Evren getirildi.

Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, yeni yatırımla birlikte CarrefourSA'nın finansal yapısının güçleneceğini belirterek mağaza deneyimi, çalışanlar ve tedarikçilere yönelik yatırımların artırılacağını ifade etti.

HEDEF MAĞAZA AĞINI BÜYÜTMEK

Şirket, yeni dönemde mağaza ağını genişleterek Türkiye'nin daha fazla noktasında faaliyet göstermeyi hedefliyor. Açıklamada, CarrefourSA'nın büyüme stratejisi kapsamında yeni yatırımlara ağırlık verileceği vurgulandı.