Bewen Enerji AŞ (BEWEN), halka arz sürecine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Şirket, piyasa koşullarını gerekçe göstererek halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiğini duyurdu.

SPK ONAYI ALINMIŞTI

Bewen Enerji'nin halka arz başvurusu, 23 Temmuz 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı.

Şirket payları için 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplanması planlanıyordu.

PİYASA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENDİ

KAP'ta yer alan açıklamada, talep toplama dönemindeki piyasa koşullarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda halka arzdan beklenen faydanın sağlanamayacağının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yatırımcıların halka arz sonrasında olumsuz etkilenmemesi amacıyla halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği ifade edildi.

YENİ TARİHLER DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Şirket, halka arz için belirlenecek yeni talep toplama tarihlerinin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

BEWEN HALKA ARZ DETAYLARI

Bewen Enerji'nin halka arzında pay fiyatı 48,10 TL olarak belirlenmişti. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,8 milyar TL olması, halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 25,24 seviyesinde gerçekleşmesi planlanıyordu.

Halka arz kapsamında yatırımcılara toplam 80 milyon lot sunulması hedefleniyordu. Bu payların 56 milyon adedi sermaye artırımı, 24 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecekti.