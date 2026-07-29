Albayrak Hazır Beton (ALBTN), Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde halka arz fiyatı olan 38,60 TL'nin altına geriledi. Hisse yüzde 8'i aşan kayıpla işlem görüyor.
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALBTN), halka arzın ardından bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği hissede ilk işlem gününde satış baskısı öne çıktı.
Halka arz fiyatı 38,60 TL olarak belirlenen ALBTN payları, gün içerisinde 35,34 TL seviyesine kadar gerileyerek halka arz fiyatının altına indi.
İLK GÜNDE YÜZDE 8'İ AŞAN KAYIP
İlk işlem gününde hissede satışların ağırlık kazanmasıyla birlikte ALBTN, TSİ 10.10 anlık verilere göre yüzde 8,45 düşüşle 35,34 TL seviyesinde işlem gördü.
Böylece hisse, Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde halka arz fiyatının yaklaşık 3,26 TL altına gerilemiş oldu.
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