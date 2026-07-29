Küresel piyasalar haftanın en kritik günlerinden birine hazırlanıyor. Yatırımcıların odağında bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı yer alırken, jeopolitik gelişmeler ve yurt içindeki önemli haber akışı da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul'da güne yatay başlangıç beklentisi öne çıkarken, yatırımcılar Fed'den gelecek mesajların yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeleri de yakından izliyor.

Yurt içinde güne Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alınması haberiyle başlanırken, Citi Research'in Türkiye'deki süpermarket zincirlerinin ikinci çeyrek reel büyümesinin çeyreksel bazda hafif yavaşlayabileceğine yönelik değerlendirmesi de dikkat çekti.

Küresel tarafta ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler gündemde kalmayı sürdürüyor. İran, Umman'ın boğazın yönetimine ilişkin önerisini reddederek, düzenlemelere yalnızca İran ve Umman'ın karar verebileceğini savundu. Tahran yönetimi, diğer ülkelerin süreçte herhangi bir rol üstlenmesine karşı olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtirken, Trump yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin menşeli yeni robotlar ve güç invertörlerinin ithalatını yasaklamaya hazırlandığı yönündeki haberler de piyasaların takip ettiği başlıklar arasında yer aldı.

Bugünün en önemli gündem maddesi ise saat 21.00'de açıklanacak Fed faiz kararı olacak. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı açıklamalar, küresel piyasalarda risk iştahı ve varlık fiyatlarının seyri açısından belirleyici olacak.

Yarın ise yurt içinde işsizlik oranı, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de açıklanacak PCE enflasyon verisi yatırımcıların radarında bulunuyor.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin güne yatay bir başlangıç yapması beklenirken, günün ikinci yarısında Fed'den gelecek mesajlarla birlikte piyasalarda volatilitenin artabileceği değerlendiriliyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlerle Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ilişkin yeni gelişmeler duyuruldu. 28 Temmuz 2026 tarihli öne çıkan açıklamalar şöyle;

ALBTN – Şirket payları 29 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

ARASE – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

AKBNK – Bankanın 2026 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

ATAKP – TekGıda – İş Sendikası ile TİS görüşmelerine başlandığı açıklandı.

BAYRK – Tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun 132 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

CVKMD – Şirketin daha önce duyurduğu stratejik iş birliği kapsamında, Trafigura ile 70 milyon doları tutarında Ön Ödeme Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

CVKMD – Şirketin, Balıkesir’de yapılması planlanan Maden Ocağı projesi ile ilgili ÇED olumlu kararının verildiği açıklandı.

CANTE – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

EKIM – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

EKGYO – 114 gün vadeli 5,2 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

FORMT – Tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun 150 milyon TL’sinin Stella Bahçe paylarının satın alımında, 135 milyon TL’sinin Proline Sandalye’nin satın alımında kullanıldığı açıklandı.

GUNDG – VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

GLRMK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

GLCVY – Denizbank tarafından gerçekleştirilen 1,2 milyar TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanılması kapsamında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

GSDHO – Şirket ile Itochu Corporation arasında bir adet handysize tipi kuru yük gemisi alımı konusunda niyet mektubu imzalandığı açıklandı.

ICUGS – Şirketin, lider sermayedarı Mustafa Mümtaz Özkaya tarafından OTTO ile imtiyazlı paylarının devir süreci görüşmelerinin sonlandırıldığı açıklandı.

ICUGS – Şirketin, lider sermayedarı Mustafa Mümtaz Özkaya tarafından DANİSTA Finansal ile imtiyazlı paylarının devri sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KARCL – Şirket payları 31 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

MASFN – Şirket payları 30 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

MIATK – Şirket bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji’nin Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu ve İşletilmesi İhalesinin kazanıldığı ve 18 milyon TL gelir elde edilmesinin beklendiği açıklandı.

MIATK – Şirketin konsorsiyum ortağı olarak yer aldığı, Avrupa Birliği Horizon Europe Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Gerçek Zamanlı Otonom Gözetleme Platformları ile Gelişmiş Müdahale ve Koordinasyon Araçlarının Entegrasyonu Yoluyla AB Deniz Güvenliğinin Güçlendirilmesi Projesine ilişkin Hibe Sözleşmesinin imza sürecine alındığı, MIATK’ya ayrılan hibe tutarının 196.000 euro olduğu açıklandı.

MHRGY – Şirketin, Çekmeköy Reşadiye'de geliştireceği villa projesinin ana yüklenicisini belirlemek üzere gerçekleştirdiği ihalede en düşük teklifi veren Aramis – QC İnşaat Adi Ortaklığı ile sözleşme imzaladığı açıklandı.

ORZAX – Şirketin, Türkiastan’da kurduğu %100 bağlı ortaklığı TOO Orzax Central Asia nezdindeki üretim tesisi yatırımının temel atma törenin gerçekleştiği açıklandı.

ODAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

ONCSM – Şirket ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği arasında 117,6 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

OZRDN – Bağlı ortaklık satışı kapsamında ayrılma hakkı kullanım fiyatının 30,0532 TL olarak belirlendiği açıklandı.

SSAAT – Şirketin, Just In Time Trading Pvt. Ltd. ile 5 yıl süreli münhasır distribütörlük anlaşması imzaladığı açıklandı.

SKBNK – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 6.100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SARKY – 1 yatırımcı tarafından Genel Kurul’daki bazı maddelerin iptali için dava açıldığı belirtildi.

SARAE – Şirketin grup şirketi Şa – Ra Teknoloji Tesis ile kurduğu iş ortaklığı bünyesinde, yurt dışında bir müşteri ile 17,6 milyon euro tutarında elektrik iletim hattı inşaat sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

TMSN – Şirket ile Konyaspor arasında 102 milyon TL’lik sponsorluk anlaşması imzalandığı açıklandı.

TOASO – Planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bursa fabrikasında üretime 30 Temmuz – 16 Ağustos arasında ara verileceği açıklandı.

TAVHL – Şirketin, 2026 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

TAVHL – Şirketin, Almaty Airport Investment Holding'deki dolaylı pay sahipliği oranını %100'e yükseltileceği açıklandı.

YYAPI – Mahkeme tarafından Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında verilen iflas kararının kaldırılması kapsamında YYAPI’nın YİP’te işlem gören paylarının Alt Pazar’da işlem görebilmesi için başvuru yapıldığı açıklandı.

ZOREN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi tarafından, Tekirdağ’da kurulması planlanan Yeniçiftlik RES ve Elektrik Depolama Tesisi projesi ile yine Tekirdağ’da kurulması planlanan Hamitabat RES ve Elektrik Depolama Tesisi projesine ilişkin önlisans sürelerinin Aralık 2027’ye kadar uzatıldığı açıklandı.

YKBNK – Banka tarafından Yapı Kredi Portföy Yönetimi paylarının AZ International Holdings'e (Azimut) devrine ilişkin Pay Devir Sözleşmesi ve Dağıtım Sözleşmesi Protokolü (20,74 milyar TL) ve 15 yıllık stratejik iş birliği anlaşması imzalandığı açıklandı.

YEOTK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

CWENE – Şirket sermayesinin 1,1 milyar TL’den %53,02 oranına bedelsiz olarak 571,7 milyon TL kar payından artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

KORDS – Şirket sermayesinin 194,5 milyon TL’den %1.799,9 oranında bedelsiz olarak 3,5 milyar TL artışla 3,7 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat OSMEN 0,0500 0,0425 %0,61 29.07.2026 8,21 8,16 MEDTR 0,1134 0,0964 %0,44 29.07.2026 25,90 25,79

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Şirketlerin ortaklık yapısını etkileyen pay alım ve satım işlemleri KAP'a bildirilmeye devam ediyor. 28 Temmuz 2026 tarihinde açıklanan öne çıkan işlemler şu şekilde gerçekleşti;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 110.000 adet pay 34,50 – 34,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATSYH – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yıldırım tarafından 102,00 – 102,50 TL fiyat aralığından 46.112 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,62’ye yükseldi.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 387,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 338.998 adet pay 6,05 – 6,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 18,25 TL fiyattan geri alındı.

BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 31,92 – 32,36 TL fiyat aralığından 3.250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,26’ya yükseldi.

BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 6,68 – 6,87 TL fiyat aralığından geri alındı.

DSTKF – Tera Portföy tarafından 3.305.530 adet alış ve 57.537 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,96’ya yükseldi.

ESCOM – Ayşe Ece Küçükkurt tarafından 4,00 – 6,00 TL fiyat aralığından 25.275.443 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,58’e yükseldi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 21,12 – 21,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 9,41 – 9,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

KTLEV – Pusula Finans Holding tarafından 142,90 – 151,50 TL fiyat aralığından 1.005.494 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %27,47’ye yükseldi.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 101.354 adet pay 133,00 – 136,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAGEN – Pardus Portföy tarafından 4.706.866 adet alış ve 673.059 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,06’ya yükseldi.

MANAS – Tera Portföy tarafından 4.464.894 adet alış ve 828.989 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,12’ye yükseldi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.900.000 adet pay 46,12 – 46,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler;ESEN, MAGEN, NATEN, PRDGS, TGSAS

(İNFO YATIRIM)