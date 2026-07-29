Akbank T.A.Ş. (AKBNK), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıklamasının ardından aracı kurumlar da hisseye yönelik hedef fiyat ve tavsiye raporlarını güncelledi.

Banka, yılın ilk altı ayında 34 milyar 378 milyon TL solo net kâr açıklarken, geçen yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 38,34 artırdı. Ayrıca 2026 yılı özsermaye kârlılığı beklentisini %23-%25 aralığına yükseltti.

Güçlü finansal sonuçların ardından birçok aracı kurum AKBNK hissesi için yeni hedef fiyatlarını paylaştı.

AKBNK İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Aracı Kurum Yeni Hedef Fiyat Önceki Hedef Fiyat Tavsiye Ahlatcı Yatırım 114,20 TL 114,20 TL AL Garanti BBVA Yatırım 110,00 TL 124,60 TL Endeks Üstü Getiri Tera Yatırım 97,27 TL 97,27 TL Endeks Üstü Getiri Şeker Yatırım 96,76 TL 108,10 TL AL Yapı Kredi Yatırım 95,00 TL 100,00 TL AL İş Yatırım 93,00 TL 107,00 TL AL Deniz Yatırım 88,00 TL 118,20 TL AL

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 114,20 TL

Açıklanan raporlara göre en yüksek hedef fiyat 114,20 TL ile Ahlatcı Yatırım tarafından verildi. Garanti BBVA Yatırım ise hedef fiyatını 124,60 TL'den 110 TL'ye revize ederken "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesini korudu.

Şeker Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, İş Yatırım ve Deniz Yatırım da hedef fiyatlarında aşağı yönlü revizyona giderken, hisse için "AL" tavsiyelerini sürdürdü.

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