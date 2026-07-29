Marmara Holding A.Ş., bağlı ortaklığı Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki yüzde 50 oranındaki paylarının satışına ilişkin önemli bir kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Şirket, Japonya merkezli Kansai Paint Co., Ltd. ile yürütülen görüşmelerin ardından, Polisan Kansai Boya'daki paylarının tamamının 93 milyon ABD doları peşin bedelle satılmasına karar verildiğini açıkladı. Pay Devir Sözleşmesi de 29 Temmuz 2026 tarihinde imzalandı.

YÜZDE 50'LİK PAY 93 MİLYON DOLARA SATILACAK

KAP açıklamasına göre Marmara Holding'e ait, Polisan Kansai Boya sermayesinin yüzde 50'sini temsil eden 62.501.572 TL nominal değerli payların tamamı, gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Kansai Paint'e devredilecek.

Satış işlemi için belirlenen bedel 93 milyon ABD doları olarak açıklandı.

Şirket yönetimi, yapılan değerlendirmenin ardından söz konusu pay devrinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "önemli nitelikte işlem" olduğuna karar verdi.

Bu kapsamda, olağanüstü genel kurulda satış kararına olumsuz oy vererek muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahipleri, ayrılma hakkını kullanabilecek.

AYRILMA HAKKI FİYATI 2,60 TL

KAP açıklamasına göre ayrılma hakkını kullanacak yatırımcılar için fiyat 1 TL nominal değerli pay başına 2,60 TL olarak belirlendi.

Bu fiyat, 26 Haziran 2026 tarihinden önceki son altı aylık dönemde oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama pay fiyatları esas alınarak hesaplandı.

SÜREÇ YASAL İZİNLERİN ARDINDAN TAMAMLANACAK

Şirket, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından Tebliğ'de belirtilen süre içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacağını bildirdi.

Pay Devir Sözleşmesi ise yönetim kurulu kararının ardından 29 Temmuz 2026 tarihinde resmen imzalandı.