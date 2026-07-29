YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), yurt dışındaki büyüme stratejisi kapsamında önemli bir sözleşmeye daha imza attı. Şirket, yerel ortağıyla oluşturduğu konsorsiyum aracılığıyla Çad Ulusal Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Şirketi (TchadElec) ile 9 milyon 764 bin 908 ABD doları tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu.

Söz konusu proje, Dünya Bankası finansmanı kapsamında yürütülen N'Djamena Elektrik Dağıtım Şebekesi Dijitalizasyon Projesi'ni kapsıyor.

ELEKTRİK ŞEBEKESİ DİJİTALLEŞECEK

Proje kapsamında;

İleri Dağıtım Yönetim Sistemi (ADMS) kurulacak.

SCADA ve telekom sistemleri devreye alınacak.

63 yüksek ve orta gerilim (HV/MV) trafo merkezi ile kritik şebeke varlıkları merkezi izleme ve kontrol sistemine entegre edilecek.

Yatırım sayesinde elektrik dağıtım şebekesinin gerçek zamanlı izlenmesi ve yönetilmesi mümkün olacak.

AKILLI ŞEBEKE ALTYAPISI OLUŞTURULACAK

Şirket açıklamasına göre proje ile şebeke görünürlüğünün artırılması, operasyonel verimliliğin yükseltilmesi, arıza yönetiminin iyileştirilmesi ve hizmet sürekliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca gelecekte hayata geçirilecek akıllı şebeke uygulamalarına uygun dijital altyapının oluşturulması da projenin önemli hedefleri arasında yer alıyor.

AFRİKA BÜYÜME STRATEJİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

YEO Teknoloji, söz konusu anlaşmanın enerji altyapılarının dijital dönüşümü ve şebeke otomasyonu alanındaki uluslararası yetkinliğini güçlendireceğini belirtti.

Şirket, projenin aynı zamanda Afrika'daki büyüme stratejisine ve kıtanın enerji altyapısının modernizasyonuna önemli katkı sağlayacağını ifade etti.