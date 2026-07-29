Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), bağlı ortaklığı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin satışına ilişkin önemli bir anlaşmaya imza attı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings S.A.'ya devri için pay devir sözleşmesi imzalandı.

Peşin ve ertelenmiş ödemeler dahil toplam işlem bedeli 16 milyar 392 milyon TL olarak hesaplanırken, ilave performans ödemeleri bu tutara dahil edilmedi.

SATIŞ BEDELİ 16,4 MİLYAR TL'Yİ BULUYOR

KAP açıklamasına göre işlem kapsamında;

Azami 13 milyar 977 milyon TL peşin ödeme yapılacak.

Azami 2 milyar 415 milyon TL ertelenmiş ödeme ise 2027 yılında tahsil edilecek.

Böylece peşin ve ertelenmiş ödemelerin toplamı 16 milyar 392 milyon TL'ye ulaşıyor.

Bu tutara, kapanış tarihinde yapılabilecek nakit ve nakit benzerleri ayarlaması ile uzun vadeli performans ödemeleri dahil edilmiyor.

3,7 MİLYAR TL'YE KADAR EK ÖDEME YAPILABİLECEK

Anlaşma kapsamında, Yapı Kredi Portföy'deki nakit ve nakit benzerleri için şirket performansına bağlı olarak 3 milyar 700 milyon TL'ye kadar ilave ödeme yapılabilecek.

Bunun yanında, kapanışın ardından beş yıl boyunca şirket performansına bağlı uzun vadeli ek ödemeler de söz konusu olabilecek.

YAPI KREDİ'NİN ORTAKLIĞI SONA ERECEK

Gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından işlemin 2026 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Satışın tamamlanmasıyla birlikte Yapı Kredi Bankası ve bağlı ortaklıklarının Yapı Kredi Portföy Yönetimi'ndeki pay sahipliği sona erecek.

15 YILLIK DAĞITIM ANLAŞMASI DA İMZALANDI

Taraflar ayrıca, Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca Yapı Kredi'nin dağıtım kanalları üzerinden müşterilere sunulmasını öngören dağıtım sözleşmesinin esaslarını belirleyen bir protokol de imzaladı.

Buna göre satış gerçekleşse de Yapı Kredi müşterileri, uzun yıllar boyunca Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen yatırım ürünlerine bankanın kanalları üzerinden erişmeye devam edebilecek.