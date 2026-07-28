CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), küresel emtia devi Trafigura Pte. Ltd. ile stratejik iş birliğinde yeni bir aşamaya geçti. Şirket, daha önce duyurduğu iş birliği kapsamında 70 milyon ABD doları tutarında Ön Ödeme Sözleşmesi (Prepayment Agreement) imzaladığını açıkladı. Sağlanacak finansmanın, altın, polimetalik maden ve krom operasyonlarına yönelik yatırımlarda kullanılacağı belirtildi.

70 MİLYON DOLARLIK ÖN ÖDEME SAĞLANACAK

CVK Maden tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket ile Trafigura arasında 21 Temmuz 2026 tarihinde duyurulan stratejik iş birliği kapsamında 27 Temmuz 2026 tarihinde 70.000.000 ABD doları tutarında Ön Ödeme Sözleşmesi imzalandı.

Anlaşma kapsamında Trafigura, CVK Maden'e toplam 70 milyon dolar ön ödeme sağlayacak.

KAYNAK YATIRIMLARDA KULLANILACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre sağlanacak finansman;

Sarıalan Altın İşletmesi

Yenipazar Polimetalik Maden İşletmesi

Krom operasyonları

Genel kurumsal ihtiyaçlar

için kullanılacak.

GERİ ÖDEME ÜRÜN TESLİMATIYLA YAPILACAK

Açıklamada, sağlanacak ön ödemenin geri ödemesinin taraflar arasında imzalanacak ön alım (off-take) sözleşmeleri kapsamında Trafigura'ya yapılacak ürün teslimatlarından mahsup edilerek gerçekleştirileceği ifade edildi.

"KÜRESEL MADENCİLİKTE KONUMUMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ"

CVK Maden açıklamasında, üretim kapasitesini artırma ve operasyonel verimliliği geliştirme hedefi doğrultusunda yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Küresel emtia ticaretinin önde gelen şirketlerinden Trafigura ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde ülkemize, ekonomimize ve madencilik sektörüne daha fazla katma değer sunmayı hedefliyoruz. Bu stratejik iş birliğiyle birlikte küresel madencilik sektöründeki konumumuzu daha da güçlendirirken, Türk madenciliğini uluslararası standartlara taşıma hedefimiz doğrultusunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz."