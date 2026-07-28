Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni işlem gününe yükselişle başlarken, halka arz edilen Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) payları da yatırımcıların yoğun ilgisiyle güne tavan fiyatla başladı. Endeks açılışta önceki kapanışa göre 11,71 puan artışla yüzde 0,08 prim yaparak 13.786,47 puana yükselirken, 20 TL'den halka arz edilen METEN hissesi yüzde 10 değer kazanarak 22 TL ile tavan seviyesinde işlem gördü.

28 Temmuz günü saat 10:05 itibarıyla tavanda bekleyen lot sayısı 47,27 milyon lot oldu.

EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum dağılımına göre saat 10.05 itibarıyla METEN hissesinde en yüksek net alımı gerçekleştiren kurum Bulls Yatırım Menkul Değerler oldu.

EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Net satış tarafında ise ilk sırada Marbaş Menkul Değerler yer aldı.

TAVANDA BEKLEYEN LOT SAYISI NE ANLAMA GELİYOR?

Tavanda bekleyen lot sayısı, yatırımcıların hissenin tavan fiyatından verdiği ancak henüz gerçekleşmeyen alış emirlerinin toplamını ifade eder. Bu emirler, satış gelmediği sürece sırada beklemeye devam eder.

Bir hissenin tavan fiyatının bozulabilmesi için tavandaki alış emirlerini karşılayacak miktarda satış yapılması veya alış emri veren yatırımcıların emirlerini iptal etmesi gerekir. Aksi halde hisse, tavan fiyat seviyesinde işlem görmeye devam eder.

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