Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeye rağmen uzun vadeli yatırım tezinin geçerliliğini koruduğunu açıkladı. Şirket, güçlü dolar ve yükselen reel faizlerin kısa vadede baskı oluştursa da yatırımcıların portföylerinde altına yer vermeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ALTININ UZUN VADELİ ROLÜ DEĞİŞMEDİ

BlackRock Global Allocation Strategy Portföy Yöneticisi Russ Koesterich, yayımladığı değerlendirme notunda, son dönemde yatırımcıların güçlü şirket kârlılıkları ve nakit akışlarına odaklanması nedeniyle altının ikinci planda kaldığını belirtti.

Koesterich, altının yılın başındaki güçlü rallinin ardından ocak ayında gördüğü zirveden yaklaşık yüzde 25, yıl genelinde ise yaklaşık yüzde 7 değer kaybettiğini ifade etti.

Buna rağmen altının uzun vadeli yatırım gerekçelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

GÜÇLÜ DOLAR ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

BlackRock'a göre altındaki geri çekilmenin en önemli nedenlerinden biri ABD dolarındaki güçlenme oldu.

Koesterich, Dolar Endeksi'nin (DXY) ocak ayındaki dip seviyelerden bu yana yüzde 6'nın üzerinde yükseldiğini, enerji fiyatlarına ilişkin endişeler, ABD borsalarındaki güçlü görünüm ve Fed'in faiz beklentilerindeki değişimin doları desteklediğini belirtti.

Bunun yanında ABD 10 yıllık reel tahvil faizlerinin mart ayındaki yaklaşık %1,65 seviyesinden %2,20'ye yükselmesi de altın fiyatları üzerinde baskı yaratan önemli unsurlar arasında gösterildi.

YAPAY ZEKA HİSSELERİ ALTININ CAZİBESİNİ AZALTTI

Raporda, yatırımcıların son dönemde yapay zeka temalı teknoloji hisselerine yönelmesinin de altına olan ilgiyi azalttığı ifade edildi.

Koesterich, borsa getirilerinin giderek daha dar bir yapay zeka şirketi grubunda yoğunlaştığını belirterek, kazanç üretmeyen bir varlık olan altının bu süreçte yatırımcıların radarından çıktığını söyledi.

BLACKROCK'TAN YATIRIMCILARA ALTIN TAVSİYESİ

BlackRock, kısa vadeli baskılara rağmen altının çeşitlendirilmiş portföylerde stratejik önemini koruduğunu vurguladı.

Şirkete göre yüksek kamu borçları, artan bütçe açıkları, para birimlerinde değer kaybı riski ve devam eden jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıların portföylerinde mütevazı düzeyde altın bulundurmaya devam etmesini destekleyen temel unsurlar olmaya devam ediyor.