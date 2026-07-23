Değerli metaller piyasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Avustralya merkezli kıymetli maden şirketi ABC Bullion, son üç işlem gününde altın ve gümüş fiyatlarında görülen yükselişin teknik açıdan şaşırtıcı olmadığını belirterek, altının mevcut seviyelerden yükselişini sürdürebileceğini, gümüşün ise bu harekete eşlik edebileceğini ifade etti.

Kuruluşa göre son günlerde altın fiyatı yeniden 4.100 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkarken, gümüş de 60 dolar/ons seviyesine yaklaşarak güçlü bir toparlanma sergiledi. Ancak 23 Temmuz TSİ 15.45 itibarıyla ons altın 4.065 dolar bandında seyrediyor.

Gram altın ise aynı saat itibarıyla 6.175,19 TL seviyesinde.

GÜÇLÜ ALIMLAR FİYATLARI DESTEKLEDİ

ABC Bullion analizine göre altın, önemli teknik destek seviyelerinden tepki alırken, fırsat gören yatırımcılar son günlerde pozisyonlarını artırdı. Özellikle uzun vadeli yatırımcıların 3.900-4.150 dolar/ons fiyat aralığında fiziki altın alımlarını sürdürdüğü belirtildi.

Raporda, son yükselişin yalnızca teknik görünüm açısından değil, gerçekleştiği piyasa koşulları bakımından da dikkat çekici olduğu vurgulandı.

FED BEKLENTİLERİ VE GÜÇLÜ DOLAR YÜKSELİŞİ DURDURAMADI

Analizde, Eylül ayında Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesine, tahvil faizlerinin yükselmesine ve dolar endeksinin (DXY) 101 seviyesinin üzerine çıkmasına rağmen altının değer kazanmasının önemli bir gelişme olduğu ifade edildi.

Ayrıca Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin devam etmesine rağmen altının güçlü seyrini koruduğu belirtilirken, normal şartlarda daha sıkı para politikası beklentileri, yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların altın üzerinde baskı oluşturması gerektiği hatırlatıldı.

ABC Bullion, son fiyat hareketlerinin altının yükseliş trendini sürdürebileceğine işaret ettiğini belirterek, "Altın buradan yükselişini sürdürebilir, gümüşün de bu harekete eşlik etmesi muhtemel görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

2028'E KADAR GÜÇLÜ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Kuruluş, temmuz ayı başında yayımladığı analizine de atıfta bulunarak, altının önceki zirvelerini yeniden test etmesi halinde Ocak 2028'e kadar yaklaşık yüzde 40, gümüşte ise yüzde 100'e varan yükseliş potansiyeli bulunduğunu öngördü.

4.000 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

ABC Bullion, teknik görünümde 4.000 dolar/ons seviyesinin altın için kritik destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Analize göre altının bu seviyeyi yeniden test etmesi veya kısa süreliğine altına sarkması halinde, uzun vadeli yatırımcıların bunu önemli bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi bekleniyor.

Raporda ayrıca, mevcut düzeltme sürecinde ETF çıkışları ve vadeli piyasalardaki uzun pozisyon çözülmelerinin geçmiş düzeltme dönemlerine göre daha sınırlı kaldığına dikkat çekildi. Bu durumun, uzun vadeli yükseliş görünümünü destekleyen unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.

ABC Bullion, mevcut geri çekilmenin uzun soluklu boğa piyasası içerisindeki olağan düzeltmelerden biri olabileceğini değerlendirirken, teknik göstergelerin mevcut döngünün Ağustos 2026 sonuna doğru tamamlanabileceğine işaret ettiğini belirtti.