Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarının altı haftanın en yüksek seviyesine çıkması ve gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına ilişkin faiz beklentileri altın piyasasında kar satışlarını beraberinde getirdi. İki haftanın zirvesini test eden altının ons fiyatı yeniden geri çekilirken, yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLİYOR?

ABD'nin İran ve Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları sonrası yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırırken, tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi altın üzerinde baskı oluşturdu. Dün 2 haftanın en yüksek seviyesini gören ons altın, bugün 4.125 dolar seviyelerinde yatay negatif seyrediyor.

23 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada güncel altın fiyatları sabah saatlerinde şu şekilde;

Altın Türü Alış Satış Ons Altın 4.125,02 dolar 4.125,77 dolar Gram Altın 6.267,68 TL 6.268,62 TL Çeyrek Altın 10.028,29 TL 10.249,20 TL Yarım Altın 19.983,23 TL 20.487,40 TL Tam Altın 40.572,00 TL 40.851,00 TL Cumhuriyet Altını 40.113,15 TL 40.871,41 TL Ziynet Altını 40.091,74 TL 40.849,50 TL Ata Altın 41.579,26 TL 42.619,78 TL 14 Ayar Bilezik (Gram) 3.403,84 TL 4.574,93 TL 22 Ayar Bilezik (Gram) 5.675,59 TL 5.873,08 TL Gremse Altın 101.072,00 TL 101.798,00 TL

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Piyasalar gelecek hafta açıklanacak Fed faiz kararına odaklanırken, faizlerin yüksek seviyelerde kalacağı beklentisi faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini sınırlamaya devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler ise güvenli liman talebini destekleyen en önemli başlıklar arasında yer alıyor.