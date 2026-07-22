Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle halka açık bir şirketteki ortaklık payının kritik eşiği geçtiğini duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği kapsamında yapılan açıklamaya göre TERA Portföy, İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA) paylarında gerçekleştirdiği alımlarla yüzde 5 kamuyu aydınlatma sınırını aşarak şirket sermayesindeki payını artırdı.

19,5 MİLYON NOMİNAL PAY ALINDI

KAP’a sunulan bildirime göre işlem, TERA Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu iki ayrı serbest fon üzerinden yürütüldü:

• İşlem Yapan Fonlar:

o TERA Portföy Birinci Serbest Fon (TLY)

o TERA Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fonu (TMV)

• İşlem Tarihi: 17 Temmuz 2026

• Alınan Pay Miktarı: 19.529.007,000 Nominal

• Yeni Pay Oranı: yüzde 6,97 (6,974645)

Yasal Mevzuat Notu: SPK’nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 12/b maddesi uyarınca; bir portföy yönetim şirketine ait fonların bir ihraççının sermayesindeki veya oy haklarındaki payının yüzde 5 ve üzerindeki kritik oranlara ulaşması veya bu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından KAP bildirimi yapılması zorunludur.

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