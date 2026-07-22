Borsa İstanbul'da halka arz takvimi bugün yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Albayrak Hazır Beton (ALBTN), Masfen Enerji (MASFN) ve Kardemir Çelik (KARCL) halka arzlarında talep toplama süreci bugün başlarken, Metgün Enerji (METEN) halka arzında ise yatırımcılar için son güne girildi. İşte 22 Temmuz'da talep toplamaya başlayan ve sona eren halka arzlara ilişkin tüm detaylar.

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ DETAYLARI

Albayrak Hazır Beton, 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde 38,60 TL sabit fiyatla talep toplayacak.

Halka arz kapsamında 70 milyon lot satışa sunulurken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,7 milyar TL olması bekleniyor. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 28, piyasa değeri ise yaklaşık 9,65 milyar TL olacak.

2003 yılında kurulan şirket, hazır beton üretimi ve tedarikinin yanı sıra inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteriyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda yol, köprü, metro, konut, ofis, hastane ve altyapı projelerine beton tedarik eden şirketin üç farklı lokasyonda faaliyet gösteren, ikisi sabit ikisi mobil olmak üzere toplam dört hazır beton santrali bulunuyor. Tesislerin yıllık toplam üretim kapasitesi 633 bin 600 metreküp seviyesinde bulunuyor.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin;

%35-40'ını inşaat projelerinin finansmanına,

%20-30'unu yeni yatırımlara,

%15-20'sini işletme sermayesine,

%10-15'ini araç, makine ve ekipman yatırımlarına,

%5-10'unu ise finansal borçların azaltılmasına ayırmayı planlıyor.

Planlanan yatırımlar arasında yeni hazır beton tesisi ve beton santrali yatırımlarının yanı sıra Moonpark Koru, Teraphill 15, Teraphill Loft ve Villa Rise projeleri de yer alıyor.

Şirketin hasılatı 2022'de 1,8 milyar TL, 2023'te 2,5 milyar TL, 2024'ün ilk altı ayında ise 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Brüt kâr ise sırasıyla 341,5 milyon TL, 534,2 milyon TL ve 138 milyon TL oldu.

Halka arz kapsamında şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl satmama taahhüdü bulunuyor.

MASFEN ENERJİ HALKA ARZINDA TALEP TOPLAMA BAŞLADI

Masfen Enerji'nin halka arzında da talep toplama süreci 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şirket payları 45,68 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulurken, halka arz kapsamında toplam 85 milyon lot satışa sunuluyor. Bunun 55 milyon lotu sermaye artırımı, 30 milyon lotu ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 882,8 milyon TL olması beklenirken, işlem sonrası çıkarılmış sermayenin 500 milyon TL'den 555 milyon TL'ye, halka açıklık oranının ise yaklaşık yüzde 15,32'ye yükselmesi planlanıyor.

Güneş enerjisi santralleri, EPC hizmetleri, enerji depolama sistemleri ve batarya teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirket, halka arz gelirini ağırlıklı olarak büyüme yatırımlarında kullanacak.

Fon kullanım planına göre gelirin;

%50-55'i depolamalı GES yatırımlarına,

%20-25'i işletme sermayesine,

%20-30'u ise tamamlanmış veya devam eden GES yatırımlarına ayrılacak.

Masfen Enerji'nin hasılatı 2022'de 1,2 milyar TL, 2023'te 2,8 milyar TL, 2024'ün ilk altı ayında 1,8 milyar TL olurken, brüt kârı aynı dönemlerde 207,8 milyon TL, 987,9 milyon TL ve 668,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZI DA YATIRIMCI KABUL EDİYOR

Kardemir Çelik'in halka arzında talep toplama işlemleri de bugün başladı.

Şirket payları 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde 35,00 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

Halka arz kapsamında toplam 128 milyon lot yatırımcılara sunulurken, bunun 110 milyon lotu sermaye artırımı, 18 milyon lotu ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Toplam halka arz büyüklüğü 4 milyar 480 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrasında çıkarılmış sermayenin 720 milyon TL'den 830 milyon TL'ye, halka açıklık oranının ise yaklaşık yüzde 15,42'ye yükselmesi hedefleniyor.

Denizli ve İzmir'deki tesislerinde üretim yapan Kardemir Çelik, yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Şirket, 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirirken, Bozyaka RES ve çatı GES yatırımlarıyla enerji maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Halka arz gelirinin;

%85'i hammadde tedariki ve işletme sermayesine,

%7'si yenilenebilir enerji yatırımlarına,

%8'i ise üretim tesisi yatırımlarına ayrılacak.

Şirketin hasılatı 2022 yılında 7,4 milyar TL, 2023 yılında 11,6 milyar TL, 2024'ün ilk altı ayında ise 8,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Brüt kâr ise aynı dönemlerde 938,2 milyon TL, 1,3 milyar TL ve 1 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Kardemir Çelik halka arzında fiyat istikrarı işlemi uygulanmayacak. Buna karşın şirket ve mevcut ortaklar, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verdi. Katılım endeksine uygunluk durumu ve işlem göreceği hisse koduna ilişkin açıklamanın ise ilerleyen dönemde yapılması bekleniyor.

METGÜN ENERJİ HALKA ARZINDA DA BUGÜN SON GÜN

Öte yandan Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) halka arzında da talep toplama sürecinin son gününe girildi. 20 Temmuz'da başlayan talep toplama işlemleri bugün (22 Temmuz) sona erecek.

Şirket payları 20,00 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulurken, halka arz kapsamında toplam 135 milyon 579 bin nominal değerli pay satışa çıkarıldı. Yaklaşık 2,71 milyar TL büyüklüğündeki halka arzda paylar Borsa İstanbul'da METEN koduyla işlem görecek.

Metgün Enerji, halka arz gelirinin %80-90'ını enerji portföyünü genişletecek yatırımlara, %10-20'sini ise işletme sermayesine ayırmayı planlıyor. Halka arzda fiyat istikrarı işlemi uygulanmayacak ancak payların işlem görmeye başlamasının ardından 5 işlem günü boyunca günlük alım emri uygulanacak. Ayrıca şirket ve mevcut ortaklar 1 yıl satmama taahhüdü verirken, halka arzın BIST Katılım Tüm Endeksi kriterlerine uygun olduğu belirtiliyor.