Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arzını onayladığı Metgün Enerji Yatırımları AŞ (METEN), yatırımcıların radarına girdi. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirket, 20 TL sabit fiyatla halka arz edilirken, yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise "Metgün Enerji halka arzında kaç lot verir?" sorusu oldu. İşte katılım senaryolarına göre kişi başına düşmesi beklenen lot miktarları ve halka arza ilişkin öne çıkan detaylar...

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %80 ila %90'ını enerji portföyünü büyütecek yatırımlarda kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda depolamalı güneş ve rüzgar enerji santralleri, hibrit enerji tesisleri, kapasite artırımları ile yurt içi ve yurt dışındaki yeni yenilenebilir enerji projeleri ön plana çıkıyor.

Fonun kalan %10 ila %20'lik bölümünün ise işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması hedefleniyor.

FİNANSAL GÖRÜNÜM

Metgün Enerji'nin konsolide finansal tablolarına göre şirketin hasılatı 2023 yılında 1,45 milyar TL, 2024 yılında 2,17 milyar TL, 2025 yılında 2,07 milyar TL, 2026'nın ilk çeyreğinde ise 286,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net dönem kârı ise 2023'te 3,61 milyar TL, 2024'te 849,8 milyon TL, 2025'te 359 milyon TL ve 2026 ilk çeyreğinde 42,3 milyon TL oldu.

YATIRIMCILARI İLGİLENDİREN DİĞER DETAYLAR

Metgün Enerji halka arzında fiyat istikrarı işlemi uygulanmayacak. Bunun yerine payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından 5 işlem günü boyunca, halka arz fiyatı üzerinden her gün açılış seansında 2 milyon 250 bin adet günlük geçerli alım emri girilecek.

Şirket ve mevcut ortaklar ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verdi.

Öte yandan Metgün Enerji halka arzının, Borsa İstanbul değerlendirmesine göre BIST Katılım Tüm Endeksi kriterlerini karşıladığı ve katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.

METGÜN ENERJİ HALKA ARZINDA BİREYSELE KAÇ LOT AYRILDI?

Şirketin yayımladığı izahnameye göre Metgün Enerji halka arzında bireysel yatırımcılara 81 milyon 347 bin 400 lot tahsis edildi. Halka arzda pay başına satış fiyatı ise 20,00 TL olarak belirlendi.

Katılım sayısına göre kişi başına düşmesi beklenen lot miktarları şu şekilde hesaplanıyor:

700 bin katılım: 116 lot

800 bin katılım: 102 lot

900 bin katılım: 90 lot

1 milyon katılım: 81 lot

Ancak aynı dönemde birden fazla şirketin halka arz edilmesi nedeniyle yatırımcı ilgisinin dağılabileceği, bu nedenle katılımın beklentilerin altında kalması durumunda kişi başına düşen lot miktarının daha yüksek gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

METGÜN ENERJİ HAKKINDA

Metgün Şirketler Grubu'nun enerji alanındaki yatırımlarını yürütmek amacıyla 2018 yılında kurulan Metgün Enerji Yatırımları AŞ, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, güneş enerjisi santralleri (GES), hidroelektrik santralleri (HES) ve rüzgar enerjisi santralleri (RES) ile elektrik üretimi gerçekleştirirken, çevre dostu üretim anlayışı ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik yatırımlarıyla öne çıkıyor.

Hâlihazırda 203,64 MW kurulu güce sahip olan şirket, 70,8 MW kapasiteli Elmacık Rüzgar Enerji Santrali'nin devreye alınmasıyla toplam kurulu gücünü 274,44 MW seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Metgün Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarını büyüterek sürdürülebilir enerji üretimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

SON HALKA ARZLARDA KATILIM KAÇ KİŞİ OLDU?

Son dönemde gerçekleştirilen halka arzlarda bireysel yatırımcı katılımı şu şekilde gerçekleşti:

Gentaş Kimya halka arzına 805.312, Savur GYO halka arzına 701.103, Ağaoğlu GYO halka arzına 917.000, Ekinciler Demir Çelik halka arzına 791.713, Beta Enerji halka arzına 1.103.933, Orzaks İlaç halka arzına 973.805, Soho Giyim ve Enerji halka arzına 660.121, Ekim Turizm halka arzına 706.837, İsvea Seramik halka arzına 901.425, Şa-Ra Enerji halka arzına 728.823 ve Saat ve Saat halka arzına 693.013 bireysel yatırımcı katıldı.

Bu veriler dikkate alındığında, Metgün Enerji halka arzında katılımın 700 bin ile 900 bin yatırımcı aralığında gerçekleşmesi halinde kişi başına düşecek lot miktarının 90 ila 116 lot arasında oluşabileceği öngörülüyor.

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