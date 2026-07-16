Yatırımcıların mercek altına aldığı sektörde, piyasa değeri bazında zirvede yer alan dev şirketler listelenirken; sektörün lideri konumundaki Selçuk Ecza Deposu (SELEC) borsada adeta gövde gösterisi yaparak tavana yükseldi.

Sektörün açık ara lideri olan SELEC, 135.999 milyon TL piyasa değerine ulaşmış durumda.

Güne 219 TL seviyesindeki önceki kapanışından başlayan SELEC, yüzde 10 değer kazanarak saat 14:20 itibarıyla 240.9 TL ile tavan fiyattan işlem görüyor.

SELEC, haftalıkta yüzde 18,67, aylıkta yüzde 95,22 ve yıllık bazda ise yüzde 152,31 oranında büyüme performansı sergiledi.

İLAÇ & SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN EN DEĞERLİ İLK 10 ŞİRKETİ

Sektörde büyüklükleri ve finansal istikrarlarıyla dikkat çeken, yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini en çok yönlendiren ilk 10 şirket ve piyasa değerleri şu şekilde sıralandı:

• 1. SELEC (Selçuk Ecza Deposu): 135.999 Milyon TL piyasa değeri ile sektörün açık ara zirvesinde yer alıyor.

• 2. MPARK (MLP Care / Medical Park): 78.888 Milyon TL piyasa değeri ile listenin ikinci sırasında konumlanıyor.

• 3. ECILC (Eczacıbaşı İlaç): 50.161 Milyon TL piyasa değeriyle sektörün üçüncü büyük gücü olarak öne çıkıyor.

• 4. GENIL (Gen İlaç): 40.545 Milyon TL piyasa değerine sahip.

• 5. ORZAX (Orzaks İlaç): 36.490 Milyon TL piyasa değeri ile dikkat çekiyor.

• 6. DEVA (Deva Holding): 14.741 Milyon TL piyasa değeri ile listede altıncı sırada yer alıyor.

• 7. TNZTP (Tınaztepe Sağlık): 9.328 Milyon TL piyasa değerine ulaşmış durumda.

• 8. EGEPO (Egepol Hastanesi): 9.140 Milyon TL piyasa değeri bulunuyor.

• 9. MEDTR (Mediterra): 3.268 Milyon TL piyasa değeriyle listenin dokuzuncu sırasında.

• 10. LKMNH (Lokman Hekim): 3.173 Milyon TL piyasa değeriyle ilk 10'u tamamlıyor.

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