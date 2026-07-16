Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri sürüyor. Temettü takvimine göre, 17 Temmuz 2026 Cuma günü Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) için nakit temettü ödemesinde hak kullanım tarihi olacak.

Şirket, yatırımcılarına hisse başına brüt 4,1666666 TL, net 3,5416666 TL nakit temettü dağıtacak.

TEMETTÜ DETAYLARI

Temettüden yararlanmak isteyen yatırımcıların, 17 Temmuz 2026 tarihindeki hak kullanım esaslarına göre hisselerini portföylerinde bulundurmaları gerekiyor.

Dağıtılacak nakit temettü, hak sahiplerinin hesaplarına belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda aktarılacak.

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